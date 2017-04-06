SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ), "15 Temmuz'da Sakarya'da olaylar ve tanıklar" konferansı ve "15 Temmuz'da Sakarya" kitap tanıtımı yapıldı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda, "15 Temmuz Gecesi Belgeseli" izlenerek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi'nin yazdığı, "15 Temmuz'da Sakarya" isimli kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 15 Temmuz darbe girişimi süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Hazırlanan bu kitabın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yaşananların unutulmaması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Coş, "Bu kitabı ve belgeseli hazırlayan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Kütüphanelerimize Sakarya'da yaşadıklarımızla ilgili olarak kitabı ve hazırlanan belgeseli armağan etmiş olduk. İnşallah bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız ki tekrar milletimize, devletimize milli değerlerimize saldırmayı düşünen ve dış desteklerle hareket eden, dış güçlerin de taşeronu konumunda olan terör örgütleri tekrar fırsat bulamasın. Milli birliğimizi bozmaya, demokrasimizi askıya almaya akıllarından bile geçirmesinler. Yargılama sürecininde en iyi şekilde takip edilmesi önemlidir." diye konuştu.

Kitabın yazarı Prof.Dr. Haluk Selvi de Sakarya'da görev yapan basın mensuplarının günü gününe olayları kaydetmelerinin ve kendilerini bilgilendirmelerinin bu çalışmanın hareket noktası olduğunu söyledi.

Halkın o gece demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Selvi, şöyle konuştu:

"Sayın valimiz bize bu çalışmada çok destek verdi. Kitabın inşasında basın mensuplarından istifade ettik. Geldiğimiz bu noktada ülkemiz için 15 Temmuz tarihi hemen yazılması gerekiyor. Görgü tanıklarıyla, belgeleriyle ortaya konulması gerekiyor. Ülkemizde bu süreçle ilgili çok çalışma var ama bütün dokümanların görgü şahitleriyle birebir yapılacak mülakatlarla inşa edilmesi gerekiyor. Sakarya Üniversitesi bunu inşa etme konusunda yeterli donanıma sahip, biz buna talibiz. Ülkemiz için böyle bir çalışma yapalım. Bu tarih için gerçekten belgesel doküman olacak."

Programa, 15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar katıldı.