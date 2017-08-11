15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Eyüp'te sergileniyor

İSTANBUL (AA) - EMRAH GÜNEY - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Atatürk Havalimanı'na giderken darbeciler tarafından kullanılan tankın altında kalarak ezilen otomobil, o kara günün hatıralardan silinmemesi için Eyüp Sultan Meydanı'na konuldu.

Eyüp'te esnaflık yapan 44 yaşındaki Fuat Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine hemen sokağa çıktığını belirtti.

Darbe girişimine karşı koymak amacıyla otomobiliyle Atatürk Havalimanı istikametine gitmeye çalıştığını belirten Bilir, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Esenler yolundan otobana bağlandım. Bu esnada yoğun bir gürültü, klakson sesi duydum. Vatandaşlar da tekbirlerle Atatürk Havalimanı istikametine doğru gidiyordu. O sırada arkadan bir aracın selektör yaptığını fark ettim. Tekrar baktığımda ise bir tankın geldiğini gördüm. Tankın hızını kesebilmek için ben de tankın önünde kaldım. Tank üzerimizden geçmeye çalışınca otomobil sağa döndü. Tank da aracın solundan geçti. Önünde durarak tankın hızını azalttım. O esnada insan ne oğlunu ne kızını düşünüyor. Vatan aşkı her şeyden önce geliyor. İnsanların ezilmesini önlediğim için mutluyum."

O bölgede birçok otomobilin tanktan zarar gördüğünü, birçok vatandaşın şehit düştüğünü dile getiren Bilir, kendisinin de iki kaburgası kırıldığı için bir süre hastanede yattığını kaydetti.

Tank altında kalan otomobilini satın almak için birçok başvuru aldığını ancak bu teklifleri kabul etmediğini dile getiren Bilir, bir yıl boyunca tamir ettirmediği otomobili vatandaşların da görmesi için sergilemeye karar verdiğini anlattı.

Bunun için Eyüp Belediyesi ile irtibata geçtiğini belirten Bilir, otomobilin 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında Eyüp Meydanı'nda sergilenmeye başladığını aktardı.

Fuat Bilir, "Otomobilin manevi değeri çok yüksek. Bu nedenle satmak yerine sergilemeye karar verdim. Böylece vatandaşların nasıl bir darbe girişiminden, FETÖ gibi bir baş belasından kurtulduğumuzu görmesini istedim. Bunun için de Eyüp Sultan'ı tercih ettik. Buraya sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok ülkesinden gelenler bulunuyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Sonsuza kadar Eyüp'te sergilenmesini sağlayacağız"

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ise 15 Temmuz'un millet ve ülke için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, darbe girişiminin milletin hafızasında hiç unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Tank altında ezilerek hasar gören otomobilin 15 Temmuz'un önemli sembollerinden biri olduğunu anlatan Aydın, "Otomobilin, 15 Temmuz'un unutulmamasına katkı sağlayacağını düşündük. Otomobil, vatandaşlardan da ilgi görüyor. Tank altında ezilen bu otomobilin Eyüp'ün uygun bir meydanında sergilenmesi için de bir çalışmamız var. Koruyucu bir düzenek kurarak, ilerleyen günlerde sonsuza kadar Eyüp'te sergilenmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Otomobil Eyüp Sultan'a gelenlerin dikkatini çekiyor

İlçede, Eyüp Bulvarı ile Kalender Caddesi'nin kesiştiği noktada sergilenen ve üzerinde Türk bayraklarıyla "15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız" yazısının bulunduğu otomobile, Eyüp Sultan Camisi'ni yurt içi ve dışından ziyarete gelenler ilgi gösteriyor.

Ziyaretçiler, otomobili ziyaretlerinde darbe girişimine ve otomobilin nasıl o hale geldiğine ilişkin bilgi notunu da okuma imkanı buluyor.

Ziyaretçilerden 34 yaşındaki Hamide İsmani, Makedonya'dan oğlunun tedavisi için İstanbul'a geldiğini belirtti. Darbe girişiminin ardından Türkiye'ye destek için Makedonya'da düzenlenen etkinlere katıldığını anlatan İsmani, Eyüp Sultan'ı ziyaretleri esnasında otomobilin de dikkatini çektiğini söyledi. İsmani, "Otomobilin, darbe girişimi sırasında bu hale gelmesine üzüldüm. O zaman da çok üzüldük. Allah darbecilerin cezalarını versin. Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Adana'dan gelen Zahide Daşgın ise 15 Temmuz darbe girişiminde Adana'da bulunduklarını ve çok üzüldüklerini aktararak, "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Otomobili görünce tekrar çok etkilendik." diye konuştu.