"15 Temmuz'da yeğenim dizlerimde şehit oldu"

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki (FETÖ) darbe girişimi sırasında gazi olan Engin Kurnaz, o gece tankların yanlarından normalde rahatça gidebilecekken yeğeni Muhammet Ali Aksu ile kendisini beton bariyerlere sıkıştırdığını belirterek, yeğeninin dizlerinde şehit olduğunu söyledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, hastanenin Bağcılar'daki binasının önünde anma etkinliği gerçekleştirildi.

15 Temmuz gecesi yaralanmış ve Medipol hastanelerinden tedavi olmuş gazilerin katılımıyla gerçekleştirilen tören öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kurnaz, darbe girişimi haberini Güneydoğu'da askerlik yapan yeğeninden duyduğunu, telefon alır almaz dışarı çıktığını söyledi.

Söz konusu gece İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na doğru yürürken tankları durdurmak isterken şehit olan yeğeni Muhammet Ali Aksu ile Esenler Üçyüzlü'ye kadar yürüdüğünü, oradan Atışalanı'ndaki emniyet binasına geçtiklerini anlatan Kurnaz, bu arada saatin gece yarısını bulduğunu anlattı.

Kurnaz, "Sonrasında Cumhurbaşkanımızın havalimanına geldiğini söylediler. Bir grupla birlikte otobana inerek oradan havalimanına doğru yürümeye başladık. Yürürken, Esenler otobanın Esenler Belediyesi Nikah Salonu'nun orada, otobanda, arkamızdan gelen tankların bizi ezmesi sonucu bacaklarımdan, kollarımdan, sırtımdan yaralandım. Yeğenim Muhammet Ali Aksu şehit oldu." diye konuştu.

Tankın önünün açık olduğunu ve kendilerine dokunmadan geçebileceğini dile getiren Kurnaz, "Tank yanımızdan normalde rahatça gidebilecekken yeğenimle beni beton bariyerlere sıkıştırarak benim gazi olmama, yeğenimin de şehit olmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.





- "Yeğenimin kopan kol ve bacaklarını topladım"





Kurnaz, aynı tankın, kendilerinden önce de 5-6 kişiyi ezdiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeğenim Muhammet Ali Aksu o anda önümde yatıyordu. Önce algılayamadım. O anda önünüzde yatanın kendi yeğeniniz olduğunu bile algılayamıyorsunuz. Önümde yatan kişinin yüzünü çevirince yeğenim olduğunu gördüm. Bir bakıyorum 3-5 metre ileride sağ kolu kopmuş onu yanına getirdim. Sonra baktım 5-10 metre ileride sağ bacağını buldum. O anları kesik kesik hatırlıyorum. Zaten görenler sürekli bayılıp ayıldığımı söylüyorlar. Yeğenimin yaraları çok ciddiydi. Şehit oldu, Allah şehadetini kabul etsin."

Kurnaz, yaralandıktan sonra 16 Temmuz gecesi saat 01.30 gibi kendilerini hastaneye götürüldüğünü belirterek, sonra uzun süre tedavi süreci geçirdiğini bildirdi.

Özellikle ayaklarında hala ağrıların devam ettiğini dile getiren Kurnaz, "3 ayrı hastanede 1,5-2 yıl süren tedavi geçirdim. Menisküslerde, diz kapağı çevrelerinde, bileklerde kırıklıklar, ödem ve su toplama gibi problemler vardı. Artık ilaç kullanıyorum." diye konuştu.

Kurnaz, o günlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.





- "Vatandaşları önce tankla ezdiler, sonra ateş açtılar"





O gece yaralanarak hastaneye götürülenlerden milli sporcu Yasin Yavaş ise 15 Temmuz'da darbe girişiminden haberdar olduktan sonra dışarı çıkarak Esenler'e gittiğini, hareketliliği gördükten sonra Atışalanı'ndan otobana yürüdüğünü söyledi.

Aksaray yönünden gelen bir tankı durdurmaya çalıştıklarını anlatan Yavaş, bir vatandaşın arabasını tankın önüne çektiğini, aracın içinde kadın bulunmasına rağmen tankın otomobili sürüklediğini bildirdi.

Yavaş, tankın tüm uyarılara rağmen durmadığını ve çevreye tanktan ateş açıldığını, kendisinin de koşarak tanka çıktığını, bunun üzerine, Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada farklı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet cezaları alan eski yüzbaşı Serdar Değirmendere'nin kendisini aşağı indirmeye çalıştığını anlattı.

Değirmendere'ye aracı durdurması için adeta yalvardığını dile getiren Yavaş, "Ben de bunun üzerine şiddete başvurmak zorunda kaldım. Ben aynı zamanda milli kick boks milli sporcusuyum. Beni vuracağını söylediği için onu yumruklamaya başladım. O bayıldıktan sonra aşağıdakilere aracı durdurmalarını söyledim. Bu süreçte 7-8 aracın üstünden geçtiler. Tankın üzerinde 6 kişiydik, 4 kişi düştü, 2 kişi kalmıştık." ifadelerini kullandı.

Bu arada bacak kemiğinin dışarı çıktığını, elinde kırıklıkların oluştuğunu kaydeden Yavaş, o arada tanktan eski yarbay Fatih Sönmez'in çıktığını ve tankı durdurmamaları yönünde talimat verdiğini söyledi.

Yavaş, "O arada tank durdu biz de araçtan indik. Biz inince tank tekrar hareket etmeye başladı. O sırada yanımızdaki abilerimiz, Fatih Sönmez tarafından silahla vuruldu." diye konuştu.

Fatih Yavaş, "Ezilenler, vurulanlar vardı. Biz onlar için koştururken polisler beni tutup yaralı olduğumu söylediler. Vücudumda, suratımda kan vardı. Kulağımın için kadar kan dolmuştu ancak olayın şokuyla ne olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra beni Esenler'deki Medipol'e götürdüler." dedi.

Kendisinin 2000'den beri sürekli dövüştüğünü ve aktif olarak kick boks milli takımında olduğunu dile getiren Yavaş, tedavi sürecinin bir ay sürdüğünü aktardı.





- "Gazilerimize ne kadar teşekkür etsek az"





Medipol Mega Üniversite Hastanesi anestezi ve reanimasyon uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öz, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin en karanlık günlerinden biri olan 15 Temmuz gecesini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin gösterdiği kahramanlık sayesinde atlattıklarını söyledi.

Bugün o gece yaralanıp da Medipol hastanelerinde tedavi olan gazilerle dayanışma için düzenlediklerini ifade eden Öz, gazilere tekrar teşekkür ettiklerini bildirdi.

Öz, "Gazilerimizi hastanelerimizde tedavi etmekten ne kadar büyük bir mutluluk duyduğumuzu da belirtmek istiyorum. Hepsine, tekrardan geçmiş olsun diyorum. Bu ülkede rahat ve huzur içinde yaşıyorsak, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah o karanlık günleri bir daha görmeyiz." ifadelerini kullandı.







