15 Temmuz'u

SİİRT (AA) - Siirt'te müzik öğretmenleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı halkın eşsiz mücadelesini türkülerle anlattı.

Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp tarafından hazırlanan proje ile bir araya gelen 30 müzik öğretmen, Kültür Merkezinde verdikleri konserde darbe girişimi gecesinde yaşanan acıları ve halkın kahramanlıklarını türkülerle seslendirdi.

Konserin finalinde Alp'in yazıp bestelediği ve darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan eski askerlere karşı Siirtlilerin verdiği mücadeleyi anlatan "Demokrasi Marşı" okundu.

Vali Ali Fuat Atik'in eşi müzik öğretmeni Fulya Atik, program sonunda koroda yer alan öğretmenlere çiçek vererek, onları kutladı.

Atik, müzik öğretmeni arkadaşlarıyla olmaktan son derece onur duyduğunu ifade ederek, "Gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. Onları bir araya toplayan Zakir hocama başarılar diliyorum. İnşallah hep beraber tekrar bu çalışmalar devam eder. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız." dedi.

Alp de bir araya geldikleri müzik öğretmenleriyle o karanlık ve kanlı geceyi, tanıklık ettikleri eşsiz kahramanlıkları türkülerin diliyle anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

O gece şehit ve gazilerin olduğunu anımsatan Alp, "Biz de o gece yaşananları türkülerin diliyle anlattık. Türküler coşkudur, ağıttır, sevgidir. Elimizden geldiğince, türkülerin dilinin döndüğünce o kanlı geceyi ve ardından zaferi getiren o mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Darbe girişiminin bir ayağının da Siirt'te olduğuna dikkati çeken Alp, şöyle konuştu:

"Çalışmanın finalinde buradaki yürekli insanların mücadelesini besteleyip marş haline getirdik. Siirt'e has 'Demokrasi Marşı'nı seyircilerimizle buluşturduk. Çok zorlandığımız zamanlar oldu, çünkü o geceyi anlatmak gerçekten çok zor. İlk başlarda sürekli ağıt ve ölüm işlemek zorunda kaldık. Daha sonra yine kahramanlık türkülerimizle devam ederek elimizden geldiğince milletimizin o kahramanca mücadeleyi sahneleyerek seyircilerimizle buluşturduk."

Alp, Türkiye'nin bir daha bu tür karanlık geceleri yaşamaması dileğinde bulundu.

Kazım Karabekir Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Tuğba Atınç da geçen yıl atandığı kentte bir araya geldiği müzik öğretmenleriyle 15 Temmuz'u türkülerle anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

"Öğretmen arkadaşlarımızla bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Türkiye'nin başından geçen bu kötü olayla ilgili hep birlikte bir konser yapmaya karar verdik. Böyle bir topluluğun içerisinde yer aldığım için çok mutluyum." diyen Atınç, bugüne kadar çok sayıda konserde yer aldığını fakat bu koronun kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini kaydetti.

Programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.