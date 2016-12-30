15 Temmuz'u unutturmayan yeni yıl tebrik kartı

ANKARA (AA) - Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü (BYEGM) Mehmet Akarca, "TBMM'nin, o darbe girişimi sırasında bombalanan duvarlarından düşen mermer parçalarından bir yeni yıl kutlaması hazırladık. Bunu dünyanın çeşitli yerlerindeki gazete ve dergi yöneticilerine, önemli gazetecilere gönderdik." dedi.

Akarca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında atılan bombalar nedeniyle TBMM'nin yıkılan duvarlarından alınan taşların, "Türkiye'nin demokrasiye bağlılığının simgesi" olarak, yılbaşı tebrik kartları şeklinde hazırlandığını anlattı.

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'da başlattığı darbe girişimine karşı, Türk halkının, cesareti ve kahramanca tutumuyla çok önemli bir tavır sergilendiğini ifade eden Akarca, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere, dünyada emsaline rastlanmayan şekilde darbe girişimine tepkilerin ortaya konulduğunu belirtti.

Akarca, bugünlerde Türkiye'ye karşı tüm dünyanın algı operasyonu yaptığını vurgulayarak, "Bu yüzden buna karşılık vermeyi istedik. TBMM'nin o darbe girişimi sırasında bombalanan duvarlarından düşen mermer parçalarından bir yeni yıl kutlaması hazırladık. Bunu dünyanın çeşitli yerlerindeki gazete ve dergi yöneticilerine, önemli gazetecilere gönderdik." dedi.

Türk halkının demokrasisine ne kadar sahip çıktığı ve nasıl kahramanca bir mücadele sergilediğini tüm dünyaya anlatmak istediklerinin altını çizen Akarca, somut bir örnekle "İşte, bu duvardan kopan taş" anlamıyla yeni yıl kutlaması hazırladıklarını ifade etti.

- "15 Temmuz'u hatırlamalarını temin etmeye çalıştık"

Akarca, tebriğin arkasında da "karekod" hazırladıklarını bildirerek, Ankara Üniversitesi Jeoloji Fakültesinden profesörlerin, "Karttaki taşın TBMM'deki o duvardan kopan mermer parçası olduğunu" tescillendiren bir ibaresinin yer aldığını belirtti.

Tüm dünyanın, Türkiye'de sergilenen kahramanlığa bir kez daha tanık olmasının, ellerinde somut bir veri bulunmasının önemine işaret eden Akarca, şunları söyledi:

"Her baktıklarında Türkiye Cumhuriyeti'ni hatırlamaları, liderlerimizin ve halkımızın kahramanlığını hatırlamalarını sağlamaya çalıştık. 185 ülkede birçok gazeteciye gitti, 3 bin adet basıldı, bin adet de yerleşik yabancı basına, devletimizin önde gelen kişilerine bunu gönderip, masalarının üzerinde durmasını sağlamak suretiyle, herkesin 15 Temmuz'u hatırlamalarını temin etmeye çalıştık. Kartı alanlar, 'ilginç bir yeni yıl tebriği' olduğunu ifade ediyor. Yurt dışından gelen mesajlarda da 'hiç bunu beklemediklerini, kartın Berlin duvarına benzeyen bir anı olarak kendileri tarafından saklanacağını' ifade ediyorlar."

Öte yandan, Akarca imzalı yeni yıl tebriğinde, "Türk halkı 15 Temmuz 2016'da, demokrasisine canı pahasına sahip çıktı. FETÖ mensubu teröristler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi duvarlarından kopan bu mermer parçası, Türkiye'nin demokrasiye bağlılığının bir simgesi olarak size armağan edilmektedir. Demokrasi içinde mutlu yıllara." ifadeleri yer aldı.