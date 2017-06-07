"155 Polis İmdat"ta sahur

İSTANBUL (AA) - ALPTEKİN SOYKAN - "155 Polis İmdat Hattı Merkezi"nde görevli polis memurları, görevlerinin başında sahur yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 155 Polis İmdat İhbar Hattı Merkezi ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'nde görevli emniyet personeli, diğer emniyet birimlerindeki gibi 24 saat esasına göre görevlerini yerine getiriyor. Çağrı, kamera ve telsiz operatörlerinden oluşan personel, 155 Polis İmdat Hattı'na yapılan şikayetleri, otomatik tanıma sistemine düşen bilgileri ve kameralardan tespit edilen olayları ilgili polis birimlerine ileterek, en kısa zamanda polisiye olaylara müdahale edilmesini sağlıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürü Hüseyin Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlükleri bünyesinde 300'e yakın polis memurunun görev yaptığını belirtti.

Personelin gelen ihbarlara en yakında bulunan polis ekiplerini sevk etmek suretiyle en kısa zamanda müdahale için ellerinden geleni özverili şekilde yaptığını aktaran Selman, "Ortalama günlük ihbar sayımız hafta içi 34 bin, hafta sonları 44 bin civarında. Ramazan ayında da çağrı merkezimizin işleyişi aksamadan görevlerini yapıyor. Personelimiz, yoğun zamanlarda masalarından kalkmadan görevlerinin başına sahur yapıyorlar." dedi.

"155 Polis İmdat" haber merkezinin işleyişi hakkında da bilgi veren polis müdürü Selman, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız ihbarda bulunmak için bizi aradığında, 155'i çevirdiğinde aynı çağrı merkezlerindeki gibi ihbar alan arkadaşlarımız var. Çağrıyı cevaplayan arkadaşlarımız, ihbarla ilgili bilgileri sisteme girip bunu ilgili ilçeye veya şubeye iletiyor. Aynı zamanda bunu burada bırakmıyoruz, telsiz operatörlerimiz olay yerine en yakın polis birimini burada sistemden görebiliyor. Bu ekibi anons etmek suretiyle ekibi en kısa sürede olay yerine yönlendiriyoruz. Olay sonrasında yapılan müdahale ilgili de birimlerimiz telsiz ya da telefon yoluyla merkezimizi bilgilendiriyor. İstanbul '155 Polis İmdat'ta İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca ihbarları alabiliyor. Yabancı dillerde yapılan ihbarları değerlendiriyoruz. Sadece Türk vatandaşlarının değil ülkemizde bulunan misafir yabancı vatandaşların da ihbarlarını alabiliyoruz."



Selman, telefon ihbarlarının yanı sıra güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile de polis ekiplerinin suçun engellenmesi için çalıştığını ifade etti.

Kentte 655 noktada 6 bin 355 kamera ile hizmet verdiklerini, aynı zamanda 56 noktada 135 PTS bulunduğunu belirten Selman, "Bu birimlerde çalışan arkadaşlarımız da 24 saat görevlerinin başındalar. Vatandaşlarımızın acil durumlarında 155 Polis İmdat'ın en yakın yardımcıları olduğunu bilmelerini istiyoruz. Ancak bir istirhamımız var. Yaşadığımız ihbar yoğunluğundan kaynaklı vatandaşlarımızdan aciliyet içermeyen ihbarlarını mail adresi üzerinden yapmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız ihbarlarını 'istanbul155@egm.gov.tr' adresine iletilebilir ya da SMS yoluyla 155'e gönderebilirler." diye konuştu.