'155 Polis İmdat'ta sahur

İSTANBUL (AA) - "155 Polis İmdat Hattı Merkezi"nde görevli polis memurları, görevlerinin başında sahur yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 155 Polis İmdat İhbar Hattı Merkezi ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'nde görevli emniyet personeli, diğer emniyet birimlerindeki gibi 24 saat esasına göre görevlerini yerine getiriyor. Çağrı, kamera ve telsiz operatörlerinden oluşan personel, 155 Polis İmdat Hattı'na yapılan şikayetleri, otomatik tanıma sistemine düşen bilgileri ve kameralardan tespit edilen olayları ilgili polis birimlerine ileterek, en kısa zamanda polisiye olaylara müdahale edilmesini sağlıyor.

"Masalarından kalkmadan görevlerinin başına sahur yapıyorlar"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürü Hüseyin Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlükleri bünyesinde 300'e yakın polis memurunun görev yaptığını belirtti.

Personelin gelen ihbarlara en yakında bulunan polis ekiplerini sevk etmek suretiyle en kısa zamanda müdahale için ellerinden geleni özverili şekilde yaptığını aktaran Selman, "Ortalama günlük ihbar sayımız hafta içi 34 bin, hafta sonları 44 bin civarında. Ramazan ayında da çağrı merkezimizin işleyişi aksamadan görevlerini yapıyor. Personelimiz, yoğun zamanlarda masalarından kalkmadan görevlerinin başına sahur yapıyorlar." dedi.

"Polis, İstanbul'da İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca ihbar çağrılarına cevap verebiliyor"

"155 Polis İmdat" haber merkezinin işleyişi hakkında da bilgi veren polis müdürü Selman, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız ihbarda bulunmak için bizi aradığında, 155'i çevirdiğinde aynı çağrı merkezlerindeki gibi ihbar alan arkadaşlarımız var. Çağrıyı cevaplayan arkadaşlarımız, ihbarla ilgili bilgileri sisteme girip bunu ilgili ilçeye veya şubeye iletiyor. Aynı zamanda bunu burada bırakmıyoruz, telsiz operatörlerimiz olay yerine en yakın polis birimini burada sistemden görebiliyor. Bu ekibi anons etmek suretiyle ekibi en kısa sürede olay yerine yönlendiriyoruz. Olay sonrasında yapılan müdahale ilgili de birimlerimiz telsiz ya da telefon yoluyla merkezimizi bilgilendiriyor. İstanbul '155 Polis İmdat'ta İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca ihbarları alabiliyor. Yabancı dillerde yapılan ihbarları değerlendiriyoruz. Sadece Türk vatandaşlarının değil ülkemizde bulunan misafir yabancı vatandaşların da ihbarlarını alabiliyoruz."