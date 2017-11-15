DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 16 kişinin yakınları, terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle yakalanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesini memnuniyetle karşıladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde, PKK'lı teröristlerin, gasbettikleri 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'nde infilak ettirmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin yaralandığı katliamın acısı unutulmadı.

Katliamda yakınlarını kaybedenler, terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle yakalanan ve tutuklanan sanık Burhan Taş hakkında açılan davada, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 16 köylünün öldürülmesi olayına ilişkin "kasten öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan da 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istenmesini olumlu buldu.

- "16 kişinin katilinin yakalanması bize moral oldu"

Katliamda babasını ve yakınlarını kaybeden Mehmet Yaman AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırısının faillerinden olduğu belirtilen kişinin yakalanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

"16 kişinin katilinin yakalanması bize moral oldu. Allah devletimizden razı olsun. Diğer katillerin de yakalanmasını istiyoruz." diyen Yaman, katliamın ardından acılarının dinmediğini, mezarlığa dahi gitmekte zorlandıklarını aktardı.

Yaman, katliamdan geriye 36 yetim çocuk kaldığını vurgulayarak, "Çocuklar, 'Babamızı kim şehit etti?' diye soruyor. 'Kürtlerin hakkını savunuyoruz.' deyip bizi öldürüyorlar. Bunların Kürt olmakla alakaları yok. Herkes bunu anlasın. Bir yıl değil bin yıl da geçse biz bunu unutmayacağız. Allah PKK'nın belasını versin, köklerini kurutsun." diye konuştu.

- "Diğer katiller de yakalansın istiyoruz"

Katliamda 2 oğlu ile torununu kaybeden Tanışık Mahallesinin muhtarı Bayram Yaman da, katliamı gerçekleştirenleri Allah'a havale ettiklerini belirtti.

"Benim ciğerim yandı, başka kimsenin ciğerinin yanmasını istemiyorum." ifadesini kullanan Yaman, şunları kaydetti:

"Yakalanması iyi olmuş. Başkasının canını yakmasınlar. Herkesin terör örgütüne karşı el ele vermesi gerekir. Diğer katiller de yakalansın istiyoruz. Onlar yakalanırsa millet rahat eder. Başka yerde katliam yapamazlar. Allah devletimize güç kuvvet versin."

Yaman, devletin her konuda yardımını gördüklerine işaret ederek herkesin de devlete sahip çıkması, destek olması gerektiğini dile getirdi.

Bu katliamı PKK'nın gerçekleştirdiğini vurgulayan Yaman, "Devlet olmazsa PKK daha çok katliamlar yapar." şeklinde konuştu.

- Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.