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"17-25 Aralık Kumpası ve 15 Temmuz Darbe Girişimi" paneli

- Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak: - "Böyle darbe mi olur diye söylüyorlar ama ben öyle düşünmüyorum, 'Z' planına kadar her şeyi yapmışlar, bir gecede o kadar çok şey yaşandı ki daha bunların çoğu yeni yeni aydınlatılmaya başlandı" - "Parlamenter sistemi değiştirmeye mecburuz, içerisinde bulunduğumuz coğrafya hızlı karar alınmasını gerektiriyor"

İZMİR (AA) - Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan kişilerin "Z" planına kadar her şeyi hesapladıklarını bu planlamaların yeni yeni aydınlatılmaya başlandığını söyledi.

AK Parti Bornova İlçe Başkanlığı tarafından Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen "17-25 Aralık Kumpası ve 15 Temmuz Darbe Girişimi" paneli gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan AK Parti Bornova İlçe Başkanı Arslan Keskin, "demokrasi nöbetlerini" bu tür etkinliklerle sürdürdüklerini belirterek, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ve üzerinde oynanmak istenen oyunlara müsaade etmeyeceklerini söyledi.

- "Kurtuluş Savaşı

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak ise Türkiye'nin dünyanın gözünün toplandığı bir merkezde olduğunu bu nedenle ülkedeki sorunların bitmediğini ifade etti.

15 Temmuz'un, "38 ay süren kurtuluş savaşının 12 saate sıkıştırılmış bir gecesi" olduğunu anlatan Albayrak, "Kurtuluş savaşında etrafımızı emperyalist güçlü ülkeler sarmışlar, çok az bir coğrafya dışında işgal etmişler her şey onların lehine ne top var ne tüfek var, aynı 15 Temmuz'da ki gibi. Böyle darbe mi olur diye söylüyorlar ama ben öyle düşünmüyorum 'Z' planına kadar her şeyi yapmışlar, bir gece de o kadar çok şey yaşandı ki daha bunların çoğu yeni yeni aydınlatılmaya başlandı. Çok ayrıntılı düşünmüşler ama ne oldu Kurtuluş Savaşı gibi bir şey oldu başarıya ulaşamadılar çok şükür." dedi.

Albayrak, gerçekleştirilmiş olan darbelerden bahsederek, o dönemlerde yapılmış olan anayasaların vatandaşı tehdit unsuru görülerek yapıldığını, 15 Temmuz'da ise ülkeyi tehdit unsuru olarak görülen halkın kurtardığını ifade etti.

Balyoz ve Ergenekon operasyonlarıyla devletin içerisine sızmış olan FETÖ mensuplarına yol açmak için gerçekleştirilen eylemler olduğunun anlaşıldığını aktaran Albayrak, bu örgütün 17 ve 25 Aralık'da ki girişimlerinin başarılı olması halinde 15 Temmuz'a gerek kalmayacağını anlattı.

Albayrak, 15 Temmuz'un daha önce gerçekleşen darbelerden farklı olduğunu söyleyerek, o gece yaşananların bir işgal girişimi olduğunun altını çizdi.

- Yeni anayasa

Nuh Albayrak, yeni anayasayla devletin milletiyle barışacağını ve halkın devlet için tehlike unsuru olarak görülmesinin ortadan kalkacağını belirtti.

Yeni anayasayla hızlı karar almanın önünün açılacağını vurgulayan Albayrak, "Parlamenter sistem kullanılamayacak duruma geldi, o nedenle başkanlık sistemine geçilmesi gerekir. Parlamenter sistemi değiştirmeye mecburuz, içerisinde bulunduğumuz coğrafya hızlı karar alınmasını gerektiriyor." dedi.

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