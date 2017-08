17 Ağustos Deprem Şehitlerini Anma Etkinliği - Başbakan Yıldırım: - "Depremle yaşamayı mutlaka öğreneceğiz. Depremin doğuracağı sonuçları, can kayıplarını ortadan kaldırmak için daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz ama her şeyden önemlisi farkındalık. Depremin farkındalığını öğrenmek ve buna göre hazır olmak. Yaşanacak bir felaket karşısında da ne yapacağımızı şaşkın bir vaziyette, panik bir vaziyette morallerimizin çöktüğü, dermanımızın kesildiği bir duruma düşmeyeceğiz. Bunun için deprem tatbikatları, okullarda eğitim ve sürekli kamuda gerekli organizasyonları aralıksız tekrarlayacağız, sürdüreceğiz" - "Şartlar ne kadar zor olursa olsun, işimiz ne kadar meşakkatli olursa olsun, ülkemizin her tarafından bu ve buna benzer depremlerde meydana gelebilecek acıları azaltabilmek, insanımızın hayatını kurtarabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz"

16 Ağustos 2017 Çarşamba 23:13