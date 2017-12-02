17. Frankfurt Türk Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

FRANKFURT (AA) - Kültürler Arası Transfer Derneği tarafından düzenlenen 17. Frankfurt Türk Film Festivali'nin kapanış gecesinde ödüller sahiplerini buldu.



Dizi ve sinema oyuncusu Wilma Elles'in sunduğu ödül töreni, Almanya'nın Frankfurt kentindeki CineStar Metropolis Salonu'nda yapıldı.

Törene Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt Başkonsolosluğu Kültür ve Turizm Ataşesi Ercan Önder, Frankfurt Belediyesi Eğitim ve Uyumdan Sorumlu Daire Başkanı Sylvia Weber, sinema oyuncuları Menderes Samancılar ve Mahmut Cevher, filmlerin yönetmenleri, jüri üyeleri ve davetliler katıldı.

Gecede en iyi film ödülü "Tereddüt" filmine verildi. "Kuyu" ise en iyi kısa film ödülüne layık görüldü. Festival kapsamında en iyi erkek oyuncu Menderes Samancılar, en iyi kadın oyuncu Ecem Uzun seçildi, en iyi senaryo ödülünü "Tereddüt" filminin senaristi Yeşim Ustaoğlu aldı.

Festivalde en iyi görüntü yönetmeni ödülü Vedat Özdemir'e, en iyi film müziği ödülü ise "Bana Git De" filminden Mehmet Erdem'e gitti.

Etkinlik kapsamında yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez de "Vefa Ödülü" ile anıldı.



- Festivalde "Ayla" filminin gösterilmemesi

Frankfurt'ta 26 Kasım'da başlayan festivalde, Türkiye'nin Oscar'a "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı olan "Ayla" filminin de açılışta gösterileceği açıklanmış ancak bu yapım, yaşanan bazı sorunlar nedeniyle izleyici ile buluşamamıştı.



Kültürler Arası Transfer Derneği ve Frankfurt Türk Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival kapsamında panel ve konserlerin yanı sıra yaklaşık 40 filmin izleyici ile buluştuğunu söyledi.



Alman bir jürinin Türk filmlerini değerlendirdiğine dikkati çeken Sıtkı, bunun diğer festivallere kıyasla bir farklılık oluşturduğunu dile getirdi.



Ayla filminin gösterimiyle ilgili sorunlara da değinen Sıtkı, şunları kaydetti:

"Ayla filmi konusunda kimse kamuoyunu yanıltmasın. Film bize açılış filmi olarak verilmişti, kapanış filmi olarak değil. Filmin gösterilmesine müsaade edildiği gün değiştirmeye kalktılar. Bu bizim için oldukça şık olmayan bir davranıştı ve bunu esefle karşıladım. İnsanlar buna rağmen festivale sahip çıktılar ve salonu boşaltmadılar. O filmin yerine 'Babamın Kanatları' filmini gösterdik."



Frankfurt Türk Film Festivali, Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Bilim Bakanı Boris Rhein, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann himayesinde gerçekleştirildi.

