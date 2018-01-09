Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki Zonguldak Limanı dünya Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

17 kişilik servisten 28 öğrenci çıktı

- Sivas'ta trafik polisleri tarafından durdurulan ve fazla öğrenci taşıyan servis sürücüsüne 320 lira ceza uygulandı

17 kişilik servisten 28 öğrenci çıktı

SİVAS (AA) - Sivas'ta trafik polisleri tarafından durdurulan 17 kişilik servise 28 öğrenci aldığı tespit edilen şoföre para cezası uygulandı.

Trafik polisleri, C.U. yönetimindeki 58 S 0062 plakalı öğrenci servisini Kaleardı Mahallesi Gökmedrese Caddesi'nde durdurdu.

Araç içerisini kontrol eden ekipler, 17 kişilik servise 28 öğrenci alındığını tespit etti.

Sürücü C.U.'ya 320 lira para cezası kesildi.

Araçtaki fazla öğrenciler ise çağrılan bir başka servise bindirildi.

Öğrencilerin bir ilkokuldan robotik kodlama dersi için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CezaFazla Yolcuöğrenci ServisiSivas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5