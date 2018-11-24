17. MÜSİAD EXPO Kapanış Töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, derslik sayısı 288 bin ilaveyle 575 bine, öğretmen sayısı 607 bin ilaveyle 920 bine çıkartılarak, bu alandaki sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü belirterek, "Üniversite sayımızı 130 ilaveyle 206'ya, akademik personel sayımızı 82 bin ilaveyle 158 bine çıkardık. Yeni dönemde, enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız." dedi.

Erdoğan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da düzenlenen 17. MÜSİAD EXPO Kapanış ve Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, önceki yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru olması, 140 ülkeden katılım gerçekleşmesinin 17. MÜSİAD EXPO'nun gücünün ve başarısının ispatı olduğunu dile getirdi.

Bu yılki fuarın "İş Burada Meselemiz Türkiye" şiarıyla düzenlenmesi, yerli ve milli üreticilerin en önemli ihracat bağlantısı platformuna dönüşmesinin önemine işaret eden Erdoğan, fuar kapsamında Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nin yapılmasını, MÜSİAD'ın gençlere duyduğu güvenin tezahürü olarak gördüğünü ifade etti.

Fuar vesilesiyle MÜSİAD'ın gündeme getirdiği başlıkları, ülkeye katkı sağlaması ve dünya için model oluşturması bakımından değerli bulduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Projelerden biri Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsasının kurulmasıdır. Faizsiz konut finansman sistemi projesini kendi alanında yeni bir alternatif olarak değerlendiriyorum. Sanayi sitelerindeki mütevazı imalathanelerin modern üretim tesislerine dönüştürülmesi projesi ülkemizin geleceğine tutulmuş bir ışıktır. 'Yerli üretim, milli marka' kampanyasıyla bizim her fırsatta üzerinde durduğumuz politikaya destek veriliyor. Entegre biyogaz, organik gübre tesisleri projesi, ülkemizin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeli için yeni bir çözümdür. Üyeleri arasında sosyal yardımlaşmayı teşvik için Karz-ı Hasen Sandığı oluşturulmasını da MÜSİAD'ın misyonunun bir parçası olarak görüyorum."

Afrika-Türk Ticaret ve Kültür Merkezlerinin desteklenmesi kararının, Türkiye'nin kıtaya yönelik politikalarıyla uyumlu bir açılım olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"MÜSİAD attığı her adımda hem kendisi hem ülkemizi gözeten, iş birliği halinde olduğu coğrafyaları ve şirketleri destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyor. Türkiye'yi öteki ülkelerden, Türk insanının iş yapma tarzını diğerlerinden ayıran en önemli özellik işte budur. Biz sadece kendimiz kazanmayı değil, birlikte kazanmayı esas alan bir ticaret anlayışıyla hareket ettiğimiz için gittiğimiz her yerde hüsnükabul görüyor, el üstünde tutuluyoruz. Geçmişinde sömürge lekesi bulunmayan bir millet ve devlet olarak bu yaklaşımımızla gittiğimiz her yerde bir fark ortaya koyduğumuza inanıyorum. MÜSİAD işte bu farkı, projeleriyle, dünyanın 85 ülkesine yayılan ofisleriyle, komisyonları ve kurullarıyla gençlere ve kadınlara yönelik özel çalışmalarıyla en güzel şekilde yansıtan kurumlarımızdan biridir."

- "Turizmde tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 16-17 yılda katettiği mesafenin, bir milletin sırt sırta verip çok çalıştığında nerelere gelebileceğinin en çarpıcı örneği olduğunu vurgulayarak, ekonomik verilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük. Ülkemize 201 milyar dolar tutarında uluslararası yatırım çektik. Türkiye'nin milli gelirini 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardık. Bugün satın alma paritesi itibarıyla milli gelirde dünyada 13'üncü sırada yer alıyoruz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 167 milyar dolara yükselttik. Turizmde bu yıl tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. Döviz rezervlerimiz bir dönem 130 milyar doların üzerine çıkmıştı, Başbakanlığım döneminde bunu gördük. Son dönemdeki dalgalanmalar sebebiyle epeyce bir gerileme olsa da tekrar 90 milyar doların üzerine çıktık. Göreve geldiğimizde IMF'e olan borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bu borcu ödedik, ödedik, 2013 Mayıs'ta sıfırlamak itibarıyla defteri kapattık."

Ekonomideki genel ilerlemenin yanı sıra temel hizmet alanlarının her birinde tarihi yatırımlara imza atıldığını belirten Erdoğan, şunları anlattı:

"Eğitim altyapısıyla ilgili eksikleri ortadan kaldırmakla işe başladık. Eğitime ayrılan kamu kaynağını, üniversiteler dahil, 10 milyar liradan bu yıl itibarıyla 120 milyar liranın üzerine çıkartarak, bütçede ilk sıraya yükselttik. Derslik sayısını 288 bin ilaveyle 575 bine, öğretmen sayısını 607 bin ilaveyle 920 bine çıkartarak, bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük. Üniversite sayımızı 130 ilaveyle 206'ya, akademik personel sayımızı 82 bin ilaveyle 158 bine çıkardık. Yeni dönemde, enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız."

- "Genel sağlık sigortası şemsiyesinin dışında kalan hiç kimse yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeden en büyük reform gerçekleştirilen alanların başında sağlığın geldiğine işaret ederek, sağlık sisteminin baştan sona değiştirildiğini ve yenilendiğini söyledi.

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" diyerek hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün ülkemizde Genel Sağlık Sigortası şemsiyesinin dışında kalan hiç kimse yoktur. Her doğan genel sağlık sigortasıyla doğuyor. Bugün Amerika, sağlık sigortasını halledememiştir, Almanya aynı durumdadır. Ama biz bunların hepsinin önündeyiz. Bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumunun başında olduğu dönem, bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Zira aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin kapısında biz de yaşadık. Şu anda bu zat çıkmış hala utanmadan, sıkılmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların dahi yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftiraysa bunda, gece başka yatıyor, sabah başka kalkıyor. Böyle bir adam. Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır."

Hastane yatak kapasitesinin 136 bin ilaveyle 240 bine, sağlık çalışanı sayısının 550 bin ilaveyle 928 bine, doktor sayısının 94 bin ilaveyle 231 bine çıkartıldığını anlatan Erdoğan, "Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur, yoktur." dedi.

Erdoğan, hepsi tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapasitesine ulaşacak şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerinde vatandaşların bir üst sınıfa taşınacağını belirtti.

- "Vatandaşlarımıza ilave hak arama yollarını açtık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adalet teşkilatının vatandaşlara en iyi hizmeti vermesi temin etmek için çok sayıda düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Temel kanunlarımızı günün ihtiyaçlarına uygun şekilde baştan sona yeniledik. Adalet teşkilatımızın toplam personel sayısını 61 binden 143 bine çıkartarak, sistemin insan kaynağını zenginleştirdik. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkıyla, arabuluculuk sistemiyle, ihtisaslaşmayla, insan hakları ve kişisel verilerin korunması yollarıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yollarını açtık." diye konuştu.

Erdoğan, "Terör örgütlerine sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler sayesinde milletimiz huzur içinde hamdolsun hayatını sürdürebilmektedir. Karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini de tepeledik, tepeliyoruz." dedi.

(Sürecek)