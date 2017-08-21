İSTANBUL (AA) - 17. Uluslararası Marmara Sualtı Festivali 24-27 Ağustos'ta Caddebostan'da yapılacak.

Türk Balıkadamlar Kulübü tarafından gerçekleştirilecek festivale ilişkin kulübün Kadıköy Caddebostan Sahilindeki binasında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Nezih Saruhanoğlu, etkinliği Marmara'da yaşanan kirliliğe dikkati çekmek, toplumu bu konuda duyarlılığa çağırmak, yer üstünde olduğu kadar su altında da büyük bir zenginliğe sahip olan Türkiye'nin tanıtımına destek vermek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Marmara Denizi'nin 1980'den itibaren süratle kirlenmeye başladığını belirten Saruhanoğlu, "Suyun yüzeyinden hiçbir şey gözükmüyor, asıl kirlilik suyun altında. Biz ilk defa 80'li yıllarda Caddebostan koyunda su altı temizlik çalışmaları yaptık. 10 tona yakın çöp çıkardık. Bunların içinden buzdolabından çamaşır makinesine her şey vardı. Maalesef insanlarımız basit gördükleri için denize atıyorlar, kaybolacağını sanıyorlar. Bundan sonra 'Her Şeye Rağmen Yaşayan Marmara Su Altı Görüntüleme' yarışmasını düzenlemeye başladık. 90'lı yıllardan itibaren de bunu uluslararası bir festivale çevirdik. Bu sene nasip olursa 17'ncisini düzenliyoruz." diye konuştu.

Saruhanoğlu, festival kapsamında Marmara Denizi'nde yapılan bir yarışma dalışı ile su altındaki yaşamın Türkiye’nin en iyi sanatçıları tarafından görüntüleneceğini ifade etti.

Hedeflerinin her kesimden insana, Marmara Denizi'nin altında saklı olan, görülmeyen ve olmadığı var sayılan güzellikleri göstermek olduğunu vurgulayan Saruhanoğlu, etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek yarışmada Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış su altı ve su üstü görüntüleme sanatçılarının jüri olarak görev yapacağını dile getirdi.

- Festival kapsamında rekor denemeleri yapılacak

Farklı kategorilerde rekorları bulunan emekli SAT Komandosu Namık Ekin de festival kapsamında rekor denemeleri yapacağını söyledi.

Şimdiye kadar farklı kategorilerde 16 dünya rekoru kırdığını ve 14 farklı spor branşında yarıştığını ifade eden Ekin, şöyle konuştu:

"Bu sene Amerikalı sihirbaz David Blaine'in 7 gün 7 gece akvaryumda kalma rekorunu kırmak istiyorum. Benim amacım 7 gün değil bunu 9-10 güne çıkarmak. Blaine Amerika'yı dünyaya tanıtmak için Newyork’ta 7 gün bir akvaryumda kaldı. Bizim akvaryumumuz nasıl olacak bilmiyorum Bu konuda bana destek olmaları için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza talebimizi ilettik. Gençlik ve Spor Bakanımıza ve gerekli kişilere gerekli yazıları yazdık. Bir Amerikalı bunu yapıyor ve sesini dünyaya duyuruyor. Ben de bir Türk ve bir SAT komandosu olarak ülkemizi tanıtmak, bu rekoru 10 güne çıkarmak istiyorum. Türk Balıkadamlar Kulübü ile dünyada ilk defa bir şey yapacağız. Suyun altında 24 saat hiç çıkmadan 379 ton ağırlık kaldırma rekoru var. Bunu kıracağız. Suyun altına bir fitness merkezi kuruluyor. Aletler var. Bunlarla 24 saat boyunca durmadan ağırlık kaldırarak rekoru kıracağız."

Basın toplantısına kulüp üyeleri de katıldı.