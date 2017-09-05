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17 yaşındaki gencin katil zanlısı tutuklandı

- Aydın'ın Karacasu ilçesinde ölü bulunan 17 yaşındaki gencin cinayet zanlısı cezaevine gönderildi

17 yaşındaki gencin katil zanlısı tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde ölü bulunan 17 yaşındaki gencin cinayet zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Köprüsü'nden 30 Ağustos'ta atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Emral Bahçe'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsi sonucunda Bahçe'nin darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Karacasu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ufuk A'yı (17) gözaltına aldı.

Gözaltında çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Ufuk A, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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