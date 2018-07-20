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17 yıl bebek bekleyen Demircan çifti kızlarının 1. yaşını kutluyor

- Birçok kez başarısız tüp bebek denemeleri yaşayan Perihan-Şenol Demircan çifti, 17 yılın ardından kucaklarına aldıkları kızları Eylül Ada’nın 1. yaşını kutluyor - Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Remzi Abalı: - "Erkek kaynaklı infertilite ile karşı karşıya olduğumuz için tese yöntemi uyguladık. Daha sonra 'mitoscore' yöntemi sayesinde daha aktif olan embriyoyu seçtik. Bunu yaparken de mitokondriyal DNA dediğimiz bir teknoloji uyguladık. Çiftimize mutlu haberi verdik."

17 yıl bebek bekleyen Demircan çifti kızlarının 1. yaşını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Remzi Abalı, "Erkek kaynaklı infertilite ile karşı karşıya olduğumuz için tese yöntemi uyguladık. Daha sonra 'mitoscore' yöntemi sayesinde daha aktif olan embriyoyu seçtik. Bunu yaparken de mitokondriyal DNA dediğimiz bir teknoloji uyguladık. Çiftimize mutlu haberi verdik." ifadelerini kullandı.

Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, birçok kez başarısız tüp bebek denemeleri yaşayan Perihan-Şenol Demircan çifti mitoscore yöntemi sonucunda kucaklarına aldıkları kızları Eylül Ada’nın 1. yaşını kutluyor.

Tedaviyi başarıyla yürüten Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Abalı, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, anne-baba olma yolunda gerçekleştirdikleri tedavi süreci içinde başarısızlık yaşayıp umutsuzluğa kapılabildiğini belirterek, yaşanan bir veya iki başarısız deneme sonrası planlanacak yeni bir tedavide tekrar olumsuz bir sonuçla karşılaşacakları endişesinin son derece yıpratıcı ve ağır bir yük olduğunu kaydetti.

Ümitsizliğe kapılmamanın ve pes etmemenin önemine işaret eden Abalı, tıbbın her geçen gün sunduğu yeniliklerin çiftlere bu anlamda moral kaynağı ve umut ışığı olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Remzi Abalı, şunları kaydetti:

"Demircan çiftinin daha önce başvurduğu merkezlerde 2 defa başarısız deneme ve 1 defa düşükle sonuçlanan hamilelik yaşanmıştır. Bunun üzerine hastamıza tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının nedenine yönelik detaylı değerlendirme yapıldı. Erkek kaynaklı infertilite ile karşı karşıya olduğumuz için tese yöntemi uyguladık. Ancak çok az sayıda hareketli sperm bulabilmiştik. Bunu üzerine 'mitoscore' yöntemi sayesinde daha aktif olan embriyoyu seçtik. Bunu yaparken de mitokondriyal dna dediğimiz bir teknoloji uyguladık. Bu şekilde embriyoları sınıflandırıp başarı oranını daha net görebilme şansımız oldu. Oluşturulan embriyolar gerekli genetik tarama testlerinden geçirildi ve başarılı bir gebelik elde ettik. Çiftimize mutlu haberi verdik.”

Demircan çifti “Allah’a şükürler olsun ki yıllardır verdiğimiz çabanın karşılığını aldık. Kızımızı kucağımıza aldığımızda yaşadığımız mutluluğun tarifi yok, şimdi ise kızımızın 1. yaşını kutluyoruz. Yaşadığımız zor günler geride kaldı, kızımızla birlikte geçireceğimiz nice yıllarımız olsun, bu duygu çocuk sahibi olmak isteyen herkese nasip olsun. Geçirdiğimiz 17 yıllık süreç çok zordu, şimdi kızımızla birlikte geçireceğimiz güzel günler bizi bekliyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeci Fulya Tüp Bebek MerkeziRemzi Abalı
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