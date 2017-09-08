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18. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması

- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yarışmada, haber fotoğrafı dalında Hande Mumcu Ödülü’nü "Dünyaca ünlü orkestranın sevimli hayranı" başlıklı haberde yayınlanan fotoğrafıyla Anadolu Ajansından Evren Atalay kazandı

18. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik amacıyla bu yıl 18'incisini düzenlediği "Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jüri başkanlığını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun yaptığı seçici kurul, "Ulusal Haber", "İzmir Kent Haberi", "Haber Fotoğrafı" ve "İzmir Kent TV" haberi dallarında birincilik ödülleri ve "Hande Mumcu Özendirme" ödüllerini belirledi.

Yarışmada, "Ulusal Haber Dalında" Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt’un “Tank değil ben çarptım” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Hande Mumcu Ödülü’nü ise Doğan Haber Ajansından (DHA) Ergin Karataş’ın “6.2 milyonu çöpe attılar” haberi aldı.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında İhlas Haber Ajansından (İHA) Ceren Atmaca ile Halil Karahan’ın "Kalpten Buluşma” haberi birinci olurken, bu dalda Hande Mumcu Ödülü TRT İzmir Bölge Müdürlüğünden Elif Korkmaz ve Altan Ayhan'ın “İdealist öğretmenin meslek aşkı” isimli haberine verildi.

"İzmir Kent Haberi" dalında Ege Telgraf’tan Serkan Aksüyek’in “İzmir Limanı’nda büyük kan kaybı” haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Ödülü’nü, Habertürk gazetesinde yayınlanan “Erkek koğuşunda trans kadın şoku” başlıklı haberi ile Melis Apaydın İde kazandı.

"Haber Fotoğrafı" dalında Doğan Haber Ajansından Mustafa Oğuz’un "Kuru Ekmeğe Hücum” fotoğrafı birinciliğe değer görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Ödülü’nü, “Dünyaca ünlü orkestranın sevimli hayranı” başlıklı haberde yayınlanan fotoğrafıyla Anadolu Ajansından Evren Atalay kazandı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, 21 Eylül'de Fuar Atlas Pavyonu arkası çim alanda düzenlenecek törenle verilecek.


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