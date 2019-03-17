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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Çanakkale Savaşları, bizim en ağır şartlar altında dahi asla yenilgiyi kabul etmeyeceğimizin, bağımsızlık dışında bir alternatifimizin olmadığının dünyaya ilanıdır" - "Bizlere ve bizden sonraki nesillere düşen de ülkemizi sonsuza kadar kardeşliğin ve kalkınmanın yaşanacağı, herkesin bir arada daha güzel günlere ulaşmak hedefiyle çalıştığı, dünyanın en çağdaş ve en gelişmiş ülkesi yapmaktır"

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Çanakkale Savaşları, bizim en ağır şartlar altında dahi asla yenilgiyi kabul etmeyeceğimizin, bağımsızlık dışında bir alternatifimizin olmadığının dünyaya ilanıdır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale'de 104 yıl önce yazılan destanın, tüm dünyaya "bağımsızlık" ve "vatan sevgisi" üzerine verilen en güzel mesaj olduğunu aktardı.

Çanakkale Savaşları'nın, en ağır şartlar altında dahi asla yenilginin kabul edilmeyeceğinin, bağımsızlık dışında bir alternatifin olmadığının dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu şanlı destanın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri, cephe önünde ve gerisinde fedakarca canlarını ortaya koyanları bir kez daha sonsuz minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bu cennet topraklarda sahip olduklarımız için onlara çok şey borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bizlere ve bizden sonraki nesillere düşen de ülkemizi sonsuza kadar kardeşliğin ve kalkınmanın yaşanacağı, herkesin bir arada daha güzel günlere ulaşmak hedefiyle çalıştığı, dünyanın en çağdaş ve en gelişmiş ülkesi yapmaktır. Türk iş dünyası adına, bu hedef üzerine çalışmaktan vazgeçmeyeceğimizi yineliyorum."

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18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Deniz ZaferiRıfat HisarcıklıoğluTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği
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