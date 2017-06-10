TRABZON (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Trabzon'da skolyoz hastası (omurga eğriliği) 18 yaşındaki Ercan Gündoğdu, devam eden kemik gelişimi dolayısıyla 8 yıl önce omurgasına takılan 63 aparatın yol açtığı sağlık sorunlarından kurtulmak için bu aparatların esnekleriyle değiştirileceği ameliyatı olmayı bekliyor.

Gönül ve Göksal Gündoğdu çiftinin ilk çocukları Ercan, 1999 yılında 8 aylıkken dünyaya geldi. Doktorların, aileye "4 ay bile yaşamaz" dediği Ercan, anne ve babasının da verdiği büyük mücadele ile hayata tutundu.

İnşaat ustası baba, ailesinin geçimini sağlamak için yıllardır gurbette çalışırken anne ise hem Ercan'ın tedavisiyle ilgilendi hem de iki çocuğunu büyüttü.

Yüzde 52 engelli raporu olan Ercan, omurgasından, göz kapaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden olmak üzere 13 ameliyat geçirdi.

Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği operasyonda omurgasına 63 civarında platin ve benzeri aparatlar takılan Ercan, evleri ile aynı sokakta bulunan Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilişim Teknolojileri Alanında eğitim görüyor.

Omurgasında bulunan aparatlar, kemik gelişimi devam eden Ercan'ın çeşitli sağlık sorunları yaşamasına neden oluyor. Omurgasında eğilme devam eden Ercan, iç organlarına uygulanan baskı dolayısıyla nefes darlığı başta olmak üzere çok sayıda sağlık sorunuyla mücadele ediyor.

- "En ufak umut ışığına dahi koşarım, yeter ki çocuğum iyi olsun"

Anne Gönül Gündoğdu (37), Ercan'ın 2 kilo 50 gram dünyaya geldiğini belirterek, bir süre kuvözde tedavi gördüğünü söyledi.

Doktorların prematüre doğan çocuğu için yaşamayacağını ifade ettiklerini anlatan Gündoğdu, "Çok doktorlara götürdük hepsi umutsuz yaklaştılar ama Ercan 18 yaşına geldi. Onunla beraber herşeyi yaşadık ve Allah'ın izniyle bu günlere geldik. Bugünlerin, bizim için yeni bir başlangıç olduğunu umut ediyorum çünkü çocuğumun daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Gündoğdu, 11. sınıfa geçen oğlunun skolyozun hem iç organlarına baskı yapması hem de omurgadaki eğriliği dolayısıyla sorunlar yaşadığını dile getirerek, "Yürümesinde sıkıntı oluyor. 10 dakika yürüse 15'inci dakika kesinlikle dinlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Omurga ameliyatının zor bir operasyon olduğuna işaret eden Gündoğdu, "Bu tür operasyonları yapan az sayıda doktor var. Bu nedenle doktor arayışı içindeyiz. Oğlumun ensesinden kuyruk sokumuna kadar omurgasında bulunan platin, vida ne varsa hepsinin değişmesi lazım. Bu da ciddi bir operasyon." dedi.

Gündoğdu, aile olarak geçimlerini temin edebildiklerini ve hiçbir şeye ihtiyaçları olmadığını vurgulayarak, "Ancak oğlumun ameliyatının maliyeti yüksek. Yaklaşık 240 bin liraya ihtiyaç var. Biz bu maliyeti karşılayamıyoruz. Bizim, çocuğumuzu ameliyat edebilecek doktora ve ameliyat masrafının karşılanmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bıkmadan usanmadan oğlunun tedavisi için mücadele ettiklerini belirten Gündoğdu, "Allah'ın izniyle Ercan daha da iyi olacak. İstiyorum ki herkesin çocuğu gibi benim çocuğum da çıksın dışarıda gezsin, çevresi olsun, eve kapanmasın." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, oğlu için en ufak bir umudun peşinden dahi koşmaya hazır olduğunu belirterek, "En ufak umut ışığına dahi koşarım, yeter ki çocuğum iyi olsun." dedi.

- "Allah büyük, inanıyorum ki bu ameliyat da başarılı olacak"

Baba Göksal Gündoğdu (38), oğlunun tedavisi için Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık İletişim Merkezlerine müracaatta bulunduğunu söyledi.

Müracaatları sonucunda kısa zamanda kendilerine ulaşıldığını anlatan Gündoğdu, hem Trabzon hem de İstanbul'da çeşitli hastanelere yönlendirildiklerini dile getirdi.

Gündoğdu, yakın olduğu için öncelikle Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hastane yöneticilerimiz sağolsunlar, ameliyatın nerede yapılabileceğini araştırdılar. İki, üç hastaneyle bağlantı kurdular en son Gazi Üniversitesine sevk ettiler. Oraya gideceğiz ve sonuç alamazsak İstanbul'daki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçeceğiz. Yola çıkacağız ve gerekirse hastane hastane dolaşacağız."

Gündoğdu, doktorların, oğlunun ilk omurga ameliyatında yüzde bir yaşama şansı tanıdıklarını anımsatarak, "Allah'ın izniyle o ameliyat başarılı geçti. İç organlarındaki sıkışma düzeldi ve bu güne kadar geldik. Yine aynı sorunlar baş gösterince yeniden ameliyata ihtiyacımız var. Allah büyük, inanıyorum ki bu ameliyat da başarılı olacak." diye konuştu.

- "Yetkililer bana bir el uzatsın"

Ercan Gündoğdu ise sağlığına kavuşmayı istediğini söyledi.

Gündoğdu, yetkililere kendisine yardımcı olmaları için seslenerek, operasyonun yapılacağı hastanenin masrafını karşılamada zorluk çektiklerini, bu konuda kendilerine yardımda bulunulmasını istediğini kaydetti.

Sağlık sorunlarının çözümü için yardım talebinde bulunan Gündoğdu, yetkililerin kendisine bir el uzatmasını istedi.