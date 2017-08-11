18'inde yeniden yürüdü, 40'ında patron oldu

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, geçirdiği trafik kazasında ayaklarını kaybetmesine rağmen umudunu kaybetmeyen engelli, aldığı hibe desteğiyle kendi işini kurarak hayata tutundu.

Engellilerin hayata küsmeyerek toplumdaki yerini alması için örnek olan 43 yaşındaki Şaban Doğan Doğancı, 1992 yılında 16 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında iki ayağını da diz altından kaybetti.

Yaklaşık 2 yıl süren tedavi sürecinden sonra 18 yaşına geldiğinde protez ayaklarla adeta yürümeyi bir çocuk gibi yeniden öğrenen Doğancı, eşi ve çocuğunun geçimini sağlamak için emlakçılık ve muavinlik gibi farklı işlerde çalıştı.

Üç yıl önce arkadaşlarını ziyaret için Avrupa'ya giden Doğancı'nın hayatı bu seyahat ile değişti. Burada arkadaşlarının yenilenebilir enerji tesisleri, güneş panelleri, kompozit ve cam dış cephe temizliği alanlarında hizmet veren iş yerini inceleyen Doğancı, Türkiye'ye dönünce bu işi yapmaya karar vererek KOSGEB'in girişimcilik kurusuna katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan Doğancı, güneş panelleri ve dış cephe temizliğiyle ilgili proje hazırlayarak İŞKUR'un engellilere sağladığı hibe desteğini aldı. Yaklaşık 2 yıl önce iş yerini kuran Doğancı, güneş panelleri temizliğinde 6, dış cephe temizliğinde de 2 kişiye iş verir hale geldi.

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Doğancı, trafik kazasından sonra takılan protez ayaklarına alışmakta zorluk çektiğini ancak hayatın devam ettiğine kendini inandırarak azimle yaşama sarıldığını söyledi.

Protez ayaklarına kavuştuktan sonra yürümeyi yeniden öğrenerek boş durmamak adına farklı sektörlerde çalıştığını ifade eden Doğancı, şöyle konuştu:

"Trafik kazasının ardından geçirdiğim operasyonlardan sonra yürümeyi yeniden öğrendim. İki yaşında atmaya çalıştığım adımları 18 yaşında yeniden atmaya başladım. Azimle, hayata tutunarak bu protezin bana bir engeli olmadığını göstermeye çalıştım. Farklı işlerde çalıştım. Sağlam insanların bile yapamayacağı işlerde çalışıyorum. Protez kullanmak bir engel değil. Devletimizin proje kapsamındaki desteğiyle kendi işimi kurdum. Bir anlamda da engellilere örnek olmaya çalışıyorum."

Doğancı, iki yıl önce KOSGEB'in açtığı girişimcilik kursunu tamamladıktan sonra İŞKUR'un iş yeri açma konusunda engellilere proje desteği olduğunu öğrendiğini, güneş panelleri ve dış cephe temizliğiyle ilgili proje hazırlayarak 36 bin liralık destekten faydalandığını anlattı.

Dış cephe, cam, kompozit binalar, alışveriş merkezleri, bankalar, okullar, üniversiteler, okullar ve hastanelerin dış cephelerini temizlediklerini belirten Doğancı, aynı zamanda güneş enerjisi panellerinin periyodik bakım ve temizliğini yaptıklarını aktardı.

Mobil bir sisteme sahip olduklarını, vinç kullanmadan ve platforma çıkmadan 20 metreye kadar tüm yüzeyleri temizleyebildiklerini anlatan Doğancı, şöyle devam etti:

"Şehrimizin konumu itibariyle bölgesel bir firma olmaya çalıştık. Kırşehir, Aksaray, Konya, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, yani bu üçgen içerisinde çalışıyoruz. Resmi kurumlar ve özel sektör olarak Kırşehir'i bir üs olarak düşündük. Herhangi bir zorluğumuz yok. Türkiye'nin her yerine gidebiliyoruz. Çok büyük firmalara destek veriyoruz. Ayaklarımızın üzerinde, yerden 20 metre yükseğe kadar olan binalarda temizlik yapabiliyoruz. İş güvenliği bizim için çok önemli. Vinç kullanmadan, platforma çıkmadan deiyonize saf sularla yerden 20 metre yükseğe kadar cam, kompozit, cephe yüzeylerinin temizliğini yapabiliyoruz."



