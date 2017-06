ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek "19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması" için eserler 11-29 Eylül'de, Ankara, İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen eser toplama merkezlerine teslim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk süsleme sanatlarına çağdaş ve güncel boyut kazandırarak bugünle buluşturmayı hedefleyen bakanlık tarafından, bu alanda eser veren sanatçıları gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek ve sanatçıların son yapıtlarını bir arada sergilemek amacıyla iki yılda bir "Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması" düzenleniyor.

Bu yıl 19'uncusu yapılacak yarışma kapsamında hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini deseni, ebru, kalemişi ve kat'ı dallarında eserler değerlendirilecek.

Yarışmanın şartnameleri, il kültür ve turizm müdürlüklerinden, ilgili fakülteler ile toplama merkezlerinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitesi "www.kulturturizm.gov.tr" ya da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.guzelsanatlar.gov.tr" adreslerinden temin edilebilecek.



Yarışma için eserler 11-29 Eylül tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen eser toplama merkezlerine teslim edilecek.

Yarışma sonucunda, başarı ödülüne değer görülen her daldan üç eserin her biri için 10 bin lira, sergilenmeye değer görülen eserlerin her biri için ise 500 lira para ödülü verilecek.



Eserlerin teslim edileceği toplama merkezlerine ilişkin bilgiler şöyle:

-Ankara - Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Doktorluk Binası 2. Kat Roma Meydanı, Hipodrom Cad. 06330 Hipodrom Tel: 0312 324 54 83

-İstanbul - İstiklal Cad. Atlas Pasajı No: 131 Kat: 2 Beyoğlu Tel: 0212 247 47 48

-İzmir - Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 94 Konak Tel: 0232 482 03 93

-Samsun - Güzel Sanatlar Galerisi (Atatürk Kültür Merkezi) Kale Mah. Atatürk Bulvarı No:1 İlkadım Tel: 0362 431 50 08-432 76 55"