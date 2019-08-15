19 İlçe 19 okula eğitim desteği

KAS-DER Başakşehir ailesi çatısı altında başlatmış olduğumuz eğitime destek kampanyamızda, Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Aykut AKCA hocamızın ve öğretmenlerimizin önderliğinde öğrencilerimizin, hayır severlerimizin, KAS-DER şubesi yöneticilerinin ve üyelerinin destekleri ile yardım kampanyamız kapsamında 1500 öğrenciye hediye paketi ayrıca okullarımız için spor malzemeleri hazırlanmıştır.



Hazırlamış olduğumuz hediye paketlerimiz KAS-DER Başakşehir ailesi olarak 2019 – 2020 eğitim yılında okula kayıt yaptırmaya gelen çocuklarımıza dağıtılmak üzere Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.



KAS-DER Başakşehir ailesi olarak, Kastamonu da yaşayan okula kayıt yaptırmaya gelen çocuklarımızın ilk okul ihtiyaçları olan Çanta, kırtasiye ve spor malzemelerinin kayıt işlemleri ile birlikte kendilerine teslim edilmesini amaçlanmaktadır.



Kuruluşunun birinci yılını doldurmadan birçok etkinliğe imzasın atan KAS-DER Başakşehir ailesi olarak yardım kampanyalarımız ve etkinliklerimiz devem edecektir.



19 İlçe 19 Okul Eğitimi Destek kampanyamıza destek veren tüm KAS-DER Başakşehir ailesine, Öğretmenlerimize, Öğrencilerimize, çok teşekkür ederiz.



Tüm öğrencilerimize 2019 – 2020 eğitim döneminde KAS-DER Başakşehir ailesi olarak başarılar dileriz.