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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

- Kadıköy Belediyesince düzenlenen 12 kilometrelik "Bisiklet Turu" etkinliğinde vatandaşlar pedal bastı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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İSTANBUL (AA) -19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kadıköy Belediyesi tarafından ''Bisiklet turu" düzenlendi.

Kalamış Atatürk Parkı etkinlik alanına sabah saatlerinde bisikletleriyle gelerek toplanan vatandaşlara, üzerinde Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin bulunduğu tişörtler verildi.

Tişörtleri giyen vatandaşlar start verilmesiyle 12 kilometrelik "Bisiklet Turu"nda 1,5 saat pedal bastı.

Vatandaşlar, daha sonra DJ performansının yanı sıra sportif aktiviteler, folklor gösterileri, kaykay gibi etkinliklere katıldı.

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