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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Milli Mücadele bugün de ekonomik alanda devam etmektedir. Tarihin tekerrür etmemesi ancak güçlü ekonomiyle mümkün olabilir"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Milli Mücadele bugün de ekonomik alanda devam etmektedir. Tarihin tekerrür etmemesi ancak güçlü ekonomiyle mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Baran, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, işgal altındaki Anadolu'nun bağımsızlık ve kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünde, yok edilmek istenen bir milletin var olma mücadelesinin çok net anlaşıldığını belirten Baran, "İstiklal bilinciyle yetişen gençlerimiz dün olduğu gibi bugün de geleceğimizin teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da başlattığı Milli Mücadele ile tam bağımsız Türkiye'nin temelleri atıldı ve bu adım, milletimizin yürüttüğü mücadele sonucunda zaferle taçlandı. 19 Mayıs 1919, bir milletin uyanışının tarihidir. 19 Mayıs'ı daha da anlamlı kılan bugünün gençliğe bayram olarak armağan edilmesidir. İstiklal bilinciyle yetişen gençlerimiz dün olduğu gibi bugün de geleceğimizin teminatıdır. Milli Mücadele bugün de ekonomik alanda devam etmektedir. Tarihin tekerrür etmemesi ancak güçlü ekonomiyle mümkün olabilir. Ülkemizin parlak geleceği, bu bilinçle yetişen gençlerin eliyle çizilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor BayramıAnkara Ticaret Odası (ATO)ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran
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