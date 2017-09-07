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19 Mayıs Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Projede açıkta yapılan kazılar ve dolgu imalatları tamamlandı. Diğer işlerde de önemli mesafeler alınarak, proje genelinde yüzde 90 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı"

19 Mayıs Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Samsun'da yapımı sürdürülen 19 Mayıs Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 90 metre yükseklikte inşa edilen, içme suyu ve sulama amaçlı kullanılacak 19 Mayıs Barajı'nın tamamlanlanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Depolama hacmi 43,4 milyon metreküp olan barajdan alınacak su, bin 230 metrelik isale hattıyla arıtma tesisine iletilecek. Su, günlük 100 bin metreküp kapasiteli tesiste arıtılacak. Arıtılan su, yaklaşık 51 kilometre bağlantı hattıyla 19 Mayıs, Bafra ilçeleri ile Dereköy, Yörükler, Doğanca, Çetinkaya beldelerinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Yerleşim yerlerine yılda 22,6 milyon metreküp içme suyu sağlayacak baraj, 76 bin 730 dekar zirai arazinin de sulanmasında kullanılacak.

Yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeline sahip baraj ile sulama projelerinin tamamlanarak hizmete alınmasıyla, ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyon lira katkı verilmesi ve 3 bin 800 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Barajın bu yılın sonuna kadar bitirilmesi öngörülüyor.

- "Yatırımlar devam edecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 19 Mayıs Barajı'nın Samsun için çok önemli bir proje olduğunu belirtti.

Eroğlu, "Projede açıkta yapılan kazılar ve dolgu imalatları tamamlandı. Diğer işlerde de önemli mesafeler alınarak, proje genelinde yüzde 90 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Projeyi en kısa zamanda tamamlayarak Samsunlu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Samsun her şeyin en iyisine layık. Bu ilimize yapacağımız yatırımlar bundan sonra da hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

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