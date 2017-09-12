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19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

- Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde, denizlerde balık stoklarının azalması ve balıkçılık kaynaklarının korunması gibi konuların ele alındığı sempozyum, üniversitelerden akademisyenler ile balıkçı kooperatiflerinin temsilcilerinin katılımıyla başladı

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve dört gün sürecek 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, çok sayıda bilim insanı ve sektör temsilcisinin katımıyla başladı.

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde Türkiye'deki üniversitelerden akademisyenler ile balıkçı kooperatiflerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda, denizlerde balık stoklarının azalması, balıkçılık kaynaklarının korunması gibi konular tartışılıyor.

Vali Hasan İpek, sempozyumun açılışında, Türkiye'de avlanan balık miktarının yüzde 8'inin Sinop limanından pazara aktarıldığını söyledi.

Bu oranın Türkiye'deki balık avcılığı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan İpek, Dikmen ilçesinde su salyangozu ve diğer balık türlerinin işlendiği fabrikalar bulunduğunu belirtti.

Sinop'ta balıkçılık sektöründe yıllık ortalama 16 milyon dolarlık ihracat yapıldığına işaret eden İpek, "Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve maliyeti 9 milyon avro olan projenin hazırlığı içindeyiz. Projenin hayata geçmesi durumunda Sinop'ta avlanan balıklar daha verimli şekilde değerlendirilecek." dedi.

Daha sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Atalay, bakanlıkları tarafından su ürünleri alanında yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Atalay, özellikle balıkçılık sektörüne son yıllarda verilen desteklerdeki artışa dikkati çekti.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Parlak ise sektörde gelinen aşama ve beklentileri hakkında bilgi verdi.

Dört gün sürecek sempozyum sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak.



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Sinop ÜniversitesiSinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama OteliVali Hasan İpek
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