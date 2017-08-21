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1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesinin, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın gözaltı süresini 24 Ağustos'a kadar uzattığı bildirildi.AA muhabirinin mahkeme kaynaklarından aldığı bilgiye göre, "Rishon Lezion kentindeki Magistrates...

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesinin, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın gözaltı süresini 24 Ağustos'a kadar uzattığı bildirildi.

AA muhabirinin mahkeme kaynaklarından aldığı bilgiye göre, "Rishon Lezion kentindeki Magistrates Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Salah'ın gözaltı süresinin 24 Ağustos'a kadar uzatıldığı" belirtildi.

Şeyh Salah'ın geçen perşembe çıkarıldığı mahkemede gözaltı süresi 21 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin geçen salı sabaha karşı Ummu'l Fahm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Şeyh Salah, hareketinin yasaklanmasına karşı çıkarak birçok kez 1948 Filistin İslami Hareketi lideri olmayı sürdürdüğünü kaydetmişti.

Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

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