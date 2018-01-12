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"2. Abdülhamid Han" Bilecik'te sahnelendi

- Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan ve 81 il dolaşacak oyun, Türkiye'de ilk olarak Bilecik'te izleyicilerle buluştu - Oyuncu ve yönetmen Yenilmez: - "Bu ülkenin Abdülhamid Han'a bir vefa borcu var. Ziraat Bankasına çok teşekkür ederim. Muhteşem bir salon, muhteşem bir vefa örneği. Müesseselerimiz bu vefa örneğini göstermeli"

BİLECİK (AA) - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ı konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu, ilk olarak Bilecik'te sahnelendi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan ve 81 il dolaşacak oyun, Bilecik Şeyh Edebali Kongre ve Kültür Merkezinde seyirciyle buluştu.

Ziraat Bankasının destekleriyle hazırlanan ve baba-kız ilişkisi üzerinden ilerleyen oyun, Bilecikliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı dolayısıyla sahnelen oyunu, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Ziraat Bankası yetkilileri ve vatandaşlar izledi.

Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu edinen "Akif" oyunuyla daha önce 81 ili gezdiğini, şimdi de Abdülhamid Han'ı anlatan bir oyunla Türkiye'yi dolaşmaya Bilecik'ten başladıklarını söyledi.

2. Abdülhamid Han'ın Bilecik hayranı olduğunu anlatan Yenilmez, "2. Abdülhamid Han, Karakeçililerin bulunduğu Bilecik'te 'Bismillah' diyerek başladı. Bu ülkenin Abdülhamid Han'a bir vefa borcu var. Ziraat Bankasına çok teşekkür ederim. Muhteşem bir salon, muhteşem bir vefa örneği. Müesseselerimiz bu vefa örneğini göstermeli. İnşallah bu mücadelede biz başarılı olacağız. Onun ruhu şad olacak. Anadolu Ajansına çok teşekkür ederim, siz her yerde varsınız." diye konuştu.

Yenilmez'in yanı sıra Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş'ın rol aldığı oyunda teknik ve dekor tasarımı Uğur Gürel üstlendi. Yaklaşık 2 saat süren tek perdelik oyun, sırayla Bursa, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Sakarya, Yalova'da da tiyatroseverlerle buluşacak.


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