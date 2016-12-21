2. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması ödül töreni

ANTALYA (AA) - Akdeniz Belediyeler Birliğince düzenlenen "2. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü ile birliğe üye belediyelerin başkanları katıldı.

Törende konuşan Vali Karaloğlu, Türkiye'nin son 15 yıldır kalkınma ve yeni diriliş hareketini sürdürdüğünü belirtti.

İçeriden ve dışarıdan tertiplenen bütün terör olayları, saldırılar ve işgal girişimlerinin Türkiye'yi yolundan çıkarmak için yapıldığını anlatan Karaloğlu, bütün bunlara rağmen ülkenin yoluna devam ettiğini vurguladı. Karaloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'başaramacaklar' Allah'ın izniyle." dedi.

Şehirlerin geliştiğine ve birbiriyle yarıştığına işaret eden Karaloğlu, yarışmaya katılan belediyeleri kutladı.

- "Hizmet yarışının kaybedeni olmaz"

Türel ise hizmet yarışının kaybedeninin bulunmadığını, Antalya'nın daha güzel ve bakımlı olmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Dünya çapında arka arkaya yaşanan terör olaylarının, gelecek turizm sezonu için sektörü zaman zaman kötümserliğe sevk ettiğini belirten Türel, "Ancak kötümserliğe hiç gerek yok. Çünkü önümüzdeki aylarda, görüyoruz ki, Suriye meselesinin çözüme kavuşmasıyla ilgili önemli umut ışıkları ortaya çıktı. Devletimizin bu badirelerden güçlenerek çıkacağına inancım tam. Bu dönem, bizler için kenetlenme dönemi. Çifte su verilmiş çelik gibi olmamız lazım." diye konuştu.

Tütüncü de başarılı belediyecilik uygulamalarını daha heyecanlı hale getirmek için yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Geçen yıl yarışmaya 25 projeyle katılım olduğunu anlatan Tütüncü, bu yıl sayının 52'ye yükseldiğini kaydetti.

Yarışmayı kurumsallaştırmaya çalıştıklarına değinen Tütüncü, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 5 kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri verildi. Proje ödülleri şu şekilde dağıtıldı:

- "İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmalar"

1- Kepez Belediyesi - Dokümanın Ortak Akılla Halka Kazandırılması

2- Elmalı Belediyesi - Hoş Geldin Bebek Projesi

3- Güneykent Belediyesi - Yunus Emre Sevdalı Projeler

- "Altyapı Çalışmaları"

1- Büyükkabaca Belediyesi - Yenilenebilir Enerji Projesi (Güneş Panelli)

2- Muratpaşa Belediyesi - Patentli Otomatik Yeraltı Konteyner Projesi



3- Burdur Belediyesi - İstasyon Caddesi Yayalaştırma Projesi

- "Üstyapı Çalışmaları"



1- Antalya Büyükşehir Belediyesi -Büyükşehir Antalyaspor Tesisleri

2- Akseki Belediyesi - Akseki Etnografya Müzesi

3- Finike Belediyesi - Tarihi Meydan Projesi

- "Çevre Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri"

1- Elmalı Belediyesi - Elmalı Kentsel Sit Alanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi

2- Kepez Belediyesi - Kepez Macera Ormanı Projesi



3- Manavgat Belediyesi - Manavgat Şelale Çevre Düzenlemesi Yapılması

- "Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları"

1- Manavgat Belediyesi - Taş ve Su Temalı Taş Heykel Sempozyumu

2- Finike Belediyesi - Uluslararası Finike Portakal Festivali”



3- Çameli Belediyesi - Yaylacık Dağı Yamaç Paraşütü Pisti

Mansiyon ödülü ise "Mutfak Mirası Alanya" projesiyle Alanya Belediyesine verildi.



