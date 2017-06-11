"2 aylık bebeklere yüzme eğitimi"

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da uluslararası faaliyet gösteren bir bebek yüzme kuruluşunun açtığı kursta, bebekler emeklemeden yüzmeyi öğreniyor.

Kentte özel bir havuzda 5'er haftalık 5 kur halinde düzenlenen kurslara ebeveynleri ile katılan bebeklere, eğitmenler gözetiminde yüzme öğretiliyor.

Türkiye'de 8 şehirde faaliyet gösteren kuruluşun kurucusu Julie Ann James, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır bebek yüzme araştırmalarıyla ilgilendiğini belirtti.

James, Avustralyalı ve Rus profesörlerin yaptığı araştırmalar sonucunda, bebeklerin doğuştan gelen bir nefes tutma ve amfibik, suyun altından yüzme reflekslerinin olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak, "Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucu bebek yüzme aktivitesi geliştirilmiş." dedi.

James, dünyada bebek yüzme okullarının her geçen gün arttığını belirterek, iyi bebek yüzme kurslarının ortalama 400 kadar öğrencisi olabildiğini anlattı.

- "Duygusal bağı güçlendiriyor"



Havuza bebeklerini getiren ebeveynlerin sonuçlarını gördükçe başkalarına anlatarak daha fazla yayılmasını sağladıklarını vurgulayan James, şunları kaydetti:

"Bebek yüzme, öncelikle bebeğin kalp ritmini düzene sokan tek aktivite. Bunun yanında bebeğin yemesini, uyku düzenini ve gaz sorunlarını düzene sokuyor. Bebekle ebeveyn arasındaki duygusal bağı güçlendiriyor. Bu bağ da bebeğin duygusal zekasının gelişmesini sağlıyor. Bunların hepsi bebeğin normalden daha önce bu yetenekleri kazanmasına fayda sağlıyor."

Bebeklerin yüzme refleksleriyle doğduğunu ancak kendi başına yüzmesinin koordinasyon gerektiren bir yetenek olduğuna dikkati çeken James, o yüzden ebeveynlerin bebeklerinin yüzmeleri konusunda sabırlı olup eğitimlerine devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

- Anneler memnun



Finlandiyalı Ida Damen, kızı Aurora 3 aylıkken kursa başladıklarını ve şu anda 9 aylık olduğunu vurgulayarak, "Kızım, dalmayı öğrendi. Sırt üstü yüzüyor." diye konuştu. Dames, kurs sayesinde kızının sudan korkmadığını, aksine sevdiğini, fiziksel olarak da çok hızlı geliştiğini anlattı.

Melike Polat Erenç ise oğlu Yunus Emre'nin kursta ikinci ayını doldurduğunu bildirerek, "Kiloda, fiziksel ve ruhsal anlamda her türlü çok faydasını gördüm. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.