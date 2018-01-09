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2 bin 791 öğrencinin oluşturduğu 'çipura figürü' rekorlar kitabında

Muğla'da geçen yıl 2 bin 791 öğrencinin oluşturduğu çipura figürü, "En kalabalık balık figürü" olarak tescillenerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2 bin 791 öğrencinin oluşturduğu 'çipura figürü' rekorlar kitabında

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde 2 bin 791 öğrencinin katılımıyla oluşturulan çipura figürünün, "En kalabalık balık figürü" alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği bildirildi.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl düzenlenen "Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği"nde öğrencilerin oluşturduğu çipura figürünün, dünyanın en büyük balık figürü olarak tescillendiğini ve Guinness Rekorlar Kitabı'nın resmi sitesinde yayımlandığını belirtti.

Dünya rekorunun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bal, bu yıl da etkinliğin ikincisini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Milas'ta 17 Mayıs 2017'de öğrenciler, rekorlar kitabına adlarını yazdırabilmek için Milas Şehir Stadı'nda bir araya gelmişti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, Guinnes Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ın işaretiyle 2 bin 791 öğrenci, 5 dakika boyunca hareketsiz durarak "çipura" figürü oluşturmuştu.

Muhabir: Durmuş Genç

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