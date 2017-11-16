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2 bin öğrenciyle "Oku" yazdılar

- Mersin'in Gülnar ilçesinde okuma alışkanlığına dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 2 bin öğrenci, futbol sahasında "Oku" kelimesini oluşturdu

2 bin öğrenciyle

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde okuma alışkanlığına dikkati çekmek isteyen yaklaşık 2 bin öğrenci futbol sahasında bir araya gelerek "Oku" kelimesini oluşturdu.

Gülnar Kaymakamlığının himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen organizasyon kapsamında öğrenciler ilçedeki futbol sahasında buluştu.

Kitap okuma alışkanlığını artırmak ve okumanın önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla saha zemininde "Oku" kelimesini oluşturdu ve bu şekilde kitap okudu.

"Gülnar Okuyor" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ekrem Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Günel ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GülnarMersin
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