2 binden fazla markasıyla CNR Food İstanbul açılıyor!

Uluslararası üreticileri, tedarikçileri ve alıcıları aynı çatı altında buluşturan CNR Food İstanbul’da, aralarında Rusya, Ürdün, Çek Cumhuriyeti, Malezya ve Ukrayna’nın da olduğu 18 ülkeden, 109 yabancı marka ürün sergileyecek. CNR Food İstanbul, 4-7 Eylül tarihlerinde, global ticaretin merkezi CNR EXPO’’de, Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Özel Bölümü ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. 80 bin metrekare alanda düzenlenecek fuarda 50.000 yerli ve yabancı profesyonel alıcı hedefleniyor.



Türk gıda sektörünün en büyük ticari platformu CNR Food İstanbul, sektör temsilcilerinin buluştukları uluslararası pazar niteliği taşımasının yanı sıra katılımcı firmalara, uluslararası gıda alıcıları tarafından en etkili biçimde ulaşma imkânı veriyor. Bu sayede fuar ziyaretçileri, hedefledikleri ürün guruplarına tek çatı altında ulaşma ve ürünleri karşılaştırma imkanı buluyor.



2 binin üzerinde marka



Hububat ve bakliyat ürünlerden temel gıda ürünlerine, atıştırmalık ürünlerinden alkolsüz içecek ürünlerine, şekerleme bisküvi ve unlu mamullerden mağaza ve market ekipmanlarına kadar 2 binin üzerinde gıda, içecek ve ambalaj markası, CNR Food İstanbul çatısı altında on binlerce alıcı ile buluşacak.



Arbella, Çaykur, Meysu, Toybox, Aves Yağcılık, Unifo, Oğuz Gıda, Seğmen, Fresha, Başhan Bakliyat, Memak Makine, Abant Makine, Çevikbaş Ambalaj gibi, Türkiye’nin önemli markalarının yanı sıra dünya gıda sektöründe söz sahibi firmaların da yer alacağı fuar, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenleniyor, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçılar Birliği, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ve KOSGEB tarafından destekleniyor.



Fuarın, Türkiye’nin kara, hava ve deniz nakliyesi açısından dünyanın en değerli stratejik konumlarından birine sahip CNR Expo’da düzenlenmesi, CNR Food İstanbul’un ticari hareketliliğini de oldukça artıracak.