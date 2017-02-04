TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Bisanthe Oda Müziği Festivali" keman virtüözü Cihat Aşkın konseriyle başladı.
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük konferans salonunda düzenlenen konserde Cihat Aşkın; Wolfgang Amadeus Mozart, Edvard Grieg, Antonio Vivaldi'nin eserlerini icra etti.
Yaklaşık 2 saat süren konserde Cihat Aşkına, Orkestra İstanbul, Oğuzhan Balcı şefliğinde eşlik etti.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sanatseverler, akademisyenler ve öğrenciler de izledi.
Mevsimler Konçerto dizesinden "ilkbahar" ile Sarı gelin eseri büyük ilgi görürken, keman sanatçısı Aşkın’ın performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.