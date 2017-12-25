2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün ölümünün 44. yılı

İSTANBUL (AA) - 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 44. yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Beşiktaş'taki "İnönü Anıtı" önünde gerçekleştirilen anma töreni, anıta çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İnönü'yü sadece bir Cumhurbaşkanı olarak tarif etmenin doğru olmadığını söyledi.

İnönü'nün dünyanın en iyi diplomatlarından ve demokratlarından biri olduğunu dile getiren Tekin, "Bütün dünyada sıkıntıların olduğu bir dönemde, kendi ülkesinde, demokrasiyi işletip çok partili döneme geçmesini bilmiştir." dedi.

Tekin, İnönü'nün, bugün pek çok sorunun yaşandığı Orta Doğu coğrafyasındaki sıkıntıları çok iyi bilen Atatürk'ün yol, silah ve düşünce arkadaşı olduğunu anlatarak, "Gerek Mustafa Kemal Atatürk gerekse İsmet İnönü, Orta Doğu coğrafyasında uzun süre Osmanlı askerleri olarak görev yaptılar. O coğrafyanın ne olduğunu bildikleri için Cumhuriyetin ilk kuruluşundan itibaren, bölge ile Türkiye arasında önemli tel örgüleri örmüşlerdi. O tarihten itibaren Orta Doğu coğrafyasında yaşanan bütün sorunların barışçıl elçileri olmuşlardır." diye konuştu.

- "İnönü vatana büyük hizmetler veren mümtaz bir şahsiyet"

İnönü'nün torunu olan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de İsmet İnönü'nün, Atatürk'ün silah arkadaşı, iyi bir siyaset adamı ve diplomat olduğunu kaydetti.

İnönü'nün vatana büyük hizmetler veren mümtaz bir şahsiyet olduğunu dile getiren İnönü, "Yemen, Kafkaslar, Filistin cephelerinde görev yaptı. Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi komutanıydı. Birinci ve İkinci İnönü Savaşları'nda büyük zaferler kazanmıştır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan'ın mimarıdır." ifadelerini kullandı.

İnönü'nün Türkiye'nin çok partili hayata geçmesine katkı sağladığına ve parti içi demokrasiyi de işlettiğine vurgu yapan İnönü, şunları kaydetti:

"Parti başkanlığını centilmence bırakmasını bilmiştir. Bu bakımdan hakiki bir demokrattır. İnönü, Büyük Önder Atatürk ile birlikte bu vatanın her karışı için emek sarf etmişlerdir. Ülkeye ve halka mal olmuş bu tarihi karakterin aynı zamanda büyükbabam olmasından büyük onur duyuyorum."