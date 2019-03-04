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"2. İhracat Günleri" Fuarı

- Antalya'da yapılacak fuara, 15 ülkeden 210 iş adamı katılacak

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ANTALYA (AA) - İhracatı Geliştirme ve Pazar Araştırma Derneğinin (İGEPAR) Antalya'da düzenlediği "2. İhracat Günleri" fuarı, 6 Mart'ta başlayacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek fuara 15 ülkeden 210 iş adamının katılacağı belirtildi.

Etkinlikte yeni iş bağlantıları kurulacağı, bu sayede firmaların yeni pazarlarda daha etkin yer alacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fuar etkinliğimize Libya, Bulgaristan, Kosova, Romanya, Sırbistan, Fas, Suudi Arabistan, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Hırvatistan, Irak gibi 15 ülkeden iş adamları 6-7-8 Mart 2019 tarihinde bir araya gelecek. İGEPAR olarak dünya genelinde gözlemlenen ekonomik daralmayı yakından takip ederek 2019 yılının uluslararası ekonomik öngörülerini, fırsatlarını ve risklerini katılımcı sanayicilerimizle paylaşmak istiyoruz. İhracat farkındalığını artırmak ve geliştirmeye yönelik çalışmaların da yapılacağı etkinlikte, ihracatçı firmalarımıza danışmanlık yaparak, onların ihracat bağlantıları kurmalarını sağlamak, sanayicilerimizi yüksek katma değerli ürünlere teşvik etmek, e-İhracat projeleri için Ar-Ge projeleri üreterek ülkemizin bölge ekonomileri içinde merkezi bir konuma gelmesini sağlamak istiyoruz."

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