"2 milyon insanın ölmeye gittiğini idrak edemiyorlar"

SİNOP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında tankın önüne yatan Metin Doğan, "15 Temmuz'a 'oyun' diyenler, emir değil, çağrı üzerine 2 milyon insanın ölmeye gittiğini idrak edemiyor. Bu tip yorumlar 250 şehit vermiş bir toplum olarak bizleri üzüyor." dedi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında pek çok vatansever insanla tanıştığını, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ülkesi ve milleti için yapacağı bir şeyler bulunabileceğini, kendisinin de ölmeden bunu gerçekleştirme fırsatı yakaladığı için gururlu olduğunu söyledi.

Hain darbe girişiminin ülkenin geleceğine vurulmuş bir hançer olduğuna işaret eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'la ilgili tartışmaları komik olarak görüyorum. İnsanlar, benim ikinci tankın altında öldüğümü sandı. Yerden kalktığımda etrafımda 10-12 kişi oldu. Zaman geçtikçe sayı arttı. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 2 milyon insan ölmek için koşarak oraya geldi. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenler, emir değil, çağrı üzerine 2 milyon insanın ölmeye gittiğini idrak edemiyor. Bu tip yorumlar 250 şehit vermiş bir toplum olarak bizleri üzüyor."

Halkın üzerine gerçek mermiler, uçaklar ve tanklarla saldırılmasının dünyanın hiçbir yerinde "oyun" diye nitelendirilemeyeceğini aktaran Doğan, Gezi Parkı odaklı olaylara "gerçek" diyen aynı insanların 15 Temmuz gibi bir destana "oyun" demesinin şaşırtıcı olduğunu kaydetti.

Ülkesi ve milleti için her zaman aynı özveriyi göstermeye hazır olduğunun altını çizen Doğan, "15 Temmuz'a 'oyun' demek küstahlıktır. Allah göstermesin ama bu ülke gelecekte yine böyle bir durumla karşılaşırsa aynı özveride bulunmaya hazırım. Şunu iyi bilsinler ki öyle bedavaya canımı vermem. Sonuna kadar savaşır, ne yapmak gerekiyorsa onu yaparım." ifadesini kullandı.

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sevgi ve saygı duyduğunu çünkü dünyanın her yerindeki mazlum ve yardıma muhtaç insanların sesi olduğunu kaydetti.