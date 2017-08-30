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2 milyona yakın hacı adayı kutsal topraklarda

Yaklaşık iki milyon Müslüman, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunuyor.

2 milyona yakın hacı adayı kutsal topraklarda

MEKKE (AA) - Yaklaşık iki milyon Müslüman, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunuyor.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, hac farizası için kutsal topraklara gelen Müslümanların sayısının 1 milyon 970 bine ulaştığı belirtildi.

Hacı adayları arasında Suudi Arabistan vatandaşı olanların sayısı 123 bin 259 olarak açıklanırken, ülkede yerleşik yabancılardan ise 94 bin 953 kişinin hac ibadeti için Mekke bölgesine giriş yaptığı ifade edildi.

Muhabir: Ramazan Turgut

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DünyaHac 2017Hac IbadetiMekke
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