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2. Tiflis İpekyolu Forumu

- Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Kumsişvili: - "Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında örnek ilişkiler var. Biz bu ilişkileri geliştiriyoruz"

2. Tiflis İpekyolu Forumu

TİFLİS (AA) - Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsişvili, "Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında örnek ilişkiler var. Biz bu ilişkileri geliştiriyoruz." dedi.

Bakan Kumsişvili, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katıldığı Tiflis İpekyolu Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye,Gürcistan ve Azerbaycan arasında tarihi ipek yolunu canlandıracak projelerinde somut bir işbirliği mevcut olduğunu belirtti.

Kumsişvili, "Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında örnek ilişkiler var. Biz bu ilişkileri geliştiriyoruz. Komşu ülkelerimizi, Orta Asya ülkeleri ile Güney ortaklık ülkelerini bu iş birliğimize dahil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Tiflis forumunun, tarihi ipek yolunu canlandırılması yönünde olumlu sonuçlar getireceğine inandığını ifade eden Kumsişvili, "Bu koridor çerçevesinde 10 kat daha büyük yük taşımacılık yapılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Arslan forum çerçevesinde İran Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahmad Akhoundi ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Türkiye ile İran arasında ulaştırma alanındaki iş birliği konuları görüşüldü.

Arslan gün içinde Bakanı Kumsişvili ile de bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdi.

Tiflis İpekyolu Forumu adına verilen gala yemeğinin ardından Bakan Arslan ve beraberindeki heyet Tiflis'ten ayrılacak.

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