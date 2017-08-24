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2 ton fındığa kurbanlık boğa

- Ordu'da kurulan kurbanlık pazarında satışa sunulan 1 tonluk "Baba" isimli tosun, 2 ton fındık karşılığında alıcısını bekliyor - Hayvan sahibi Yavuz: - "Kurbanlık tosun kesilmesi halinde 500- 600 kilogram et verebilecek durumda. Hayvanımız Gölköy ilçesinin Selemen Yaylası'nda otlayıp yetişmiştir. Kesinlikte hormonlu yiyeceklerle beslenmemiştir"

2 ton fındığa kurbanlık boğa

ORDU (AA) - Ordu'da kurulan kurbanlık pazarında 1 tonluk "Baba" isimli tosun, sahibi tarafından 2 ton fındık karşılığında satışa sunuldu.

Gölköylü besici Ozan Yavuz, yaylada yetiştirdiği tosunu, Kurban Bayramı öncesi Altınordu ilçesinde kurulan kurbanlık pazarına getirerek satışa sundu.

Birkaç gün önce pazara getirdiği tosun için 20 bin lira fiyat biçen Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, nakit parası olmayanlara, 2 ton fındık vermeleri durumunda boğasını satabileceğini söyledi.

Yavuz, 1 ton ağırlığındaki tosunun merada yetiştirdiğini belirterek, pazarın en büyük kurbanlığı olduğu için tosuna "Baba" ismini verdiklerini dile getirdi.

Pazarda büyükbaş hayvanların 6 bin liradan başlayan fiyatlardan satışa sunulduğunu ifade eden Yavuz, pazardaki en pahalı kurbanlığın ise kendisine ait olduğunu kaydetti.

Kurbanlık tosunun kesilmesi halinde 500- 600 kilogram et verebilecek durumda olduğunu belirten Yavuz, "Hayvanımız Gölköy ilçesinin Selemen Yaylası'nda otlayıp yetişmiştir. Kesinlikte hormonlu yiyeceklerle beslenmemiştir." dedi.

Yavuz, 3 yaşındaki tosuna pazarda ilginin çok olduğunu dile getirerek, "İnşallah birkaç gün içinde Baba'yı satarak rahatlamak istiyoruz. Tosunun bakımı çok zorlaştı. Günde 20-25 kilogram saman yiyor. Beklentimiz bir an önce hayvanımızı satabilmek." diye konuştu.

Öte yandan, pazara gelen bazı alıcılar ise büyüklüğü ve görünüşü karşısında boğaya hayran kaldıklarını söyledi.


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KurbanlıkFındıkOrduTosun
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