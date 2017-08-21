"2. Ulusal Hippoterapi Kongresi"ne doğru

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 23-25 Ağustos'ta "2. Ulusal Hippoterapi Kongresi" düzenlenecek.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Kongre Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erdener Balıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılında at antrenörlüğü programı ile eğitime başladıklarını söyledi.

"Atla terapi (Hippoterapi)" yönetimini, 2006 yılından bu yana sürdürdüklerini aktaran Balıkçı, KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği ve uygun gören diğer kliniklerden fiziksel, zihinsel veya duygusal bozukluğu olan hasta gruplarının, Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Hippoterapi Uygulama Alanında atla terapi gördüğünü kaydetti.

Kongreye yurt dışından da katılım olacağını belirten Balıkçı, "Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başlayıp uygulama merkezlerinde bilinçli, bilinçsiz, düzenli veya düzensiz uygun olmayan koşullarda yapılan hi̇ppoterapi̇ uygulamalarının bilimsel ve akademik bir desteğe dayandırmak amacıyla birincisi Konya Selçuklu Belediyesi ile ortak yapılan Ulusal Hippoterapi Kongresi'nin ikincisini 23 -25 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Kartepe Park Otel'de yapacağız. İki kongreyi de düzenlerken amacımız hi̇ppoterapi̇ye emek veren tüm meslektaşları bilimsel bir şemsiye altında toplanmak, Türkiye'de yapılan uygulamaları disiplin altına almak ve daha etkin uygulama tekniklerini paylaşmaktır." ifadelerini kullandı.

- "Hergün düzenli olarak terapiye gelen hastalarımız var"

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulunun hippoterapi konusunda bir fark oluşturduğuna işaret eden Balıkçı, şöyle devam etti:

"Kartepe statü olarak hem dağ turizminin hem kış turizminin hem de yaz turizminin en yoğun yaşandığı bir ilçemiz. Buradaki amacımız hem sağlık turizmini aktif hale getirmek hem de bu konuda Türkiye'de bir öncülüğü sağlamak. Gerçekten de şu anda Kartepe Belediyesinin bu konuyla yapmış olduğu bir girişim var, bu alanda bir merkez açacaklar. Hippoterapi, Türkiye'de yeni uygulanan bir yöntem ama dünyada çok eskilere dayanıyor, dünyada oturmuş bir sistem. Burada serebral palsiden tutun, otistiklere, beyin travmalarına, felçlilere, psikolojik problemleri olan tüm hasta gruplarına ana tedaviye destekleyici amaçlı başarılı sonuçlar veren yan terapi uygulamasıdır. Bunun sağlıklı bir şekilde uygulandığında sonuçların çok olumlu ve pozitif olduğunu hasta takiplerinden görebilmekteyiz. Kartepe bu alanda bir fark yaratmış durumda. Biz üniversite olarak 2006 senesinden bu yana Türkiye'de bu terapiyi ilk uygulayan üniversiteyiz. Her gün düzenli olarak terapiye gelen hastalarımız var."