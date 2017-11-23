ANTALYA (AA) - Rusya Milli Güvenlik Akademisi Dış Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin, "FETÖ, CIA'nın tam olarak yetiştirdiği, dersini verdiği ve zamanı gelince de piyasaya sürdüğü bir cinayet şebekesidir." dedi.

Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından, Antalya'da bir otelde düzenlenen "Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ" konulu "2. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu" oturumlarla devam etti.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Kafkasya, Rusya ve Ortadoğu'da FETÖ" konulu panelde, Rusya Milli Güvenlik Akademisi Dış Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına bağlı Devlet İdarecilik Akademisinden Doç. Dr. Murteza Hasanov sunum yaptı.

Çetin, FETÖ'nün faaliyet alanının biraz daraldığını ama aslında uluslararası cinayet şebekesinin beslendiği, büyüdüğü, yerleştiği yerin Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkistan coğrafyası ve dünyanın doğusu olduğunu söyledi.

Batı ve ABD'nin her türlü amacına ulaşmak için kullandığı örgütlerden birinin FETÖ olduğuna dikkati çeken Çetin, örgütün İslam maskesine büründüğü için birçok ülkede çok kolay kabul edildiğini dile getirdi.

FETÖ'nün, Dağıstan ve Kafkaslar'da hızlıca okullar açarak, sözde eğitimle faaliyet göstermeye başladığını ifade eden Çetin, "Okullarla yetinmedi, şirketler kurarak ticaret de yapmaya başladı. Bu şebeke aslında CIA ve FETÖ'dür. FETÖ, CIA'nın tam olarak yetiştirdiği, dersini verdiği ve zamanı gelince de piyasaya sürdüğü bir cinayet şebekesidir. Şebeke Kafkasya'da başlıyor." diye konuştu.

Çetin, FETÖ'nün Türk devletini aldattığını, daha sonra da hain darbe girişimini gerçekleştirdiği belirterek, "Bugünün kalabilen FETÖ'cüleri, bölgedeki Ermeni diasporasıyla iş birliği yapıp, basında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine haberleri büyüterek, Rusya'dan çatlak sesler çıkarmaya çalışıyor. Bugün Rusya'da FETÖ'nün faaliyetleri Ermeni iş birliğiyle kısmen Yahudi desteğiyle sürmektedir." ifadelerini kullandı.

- "FETÖ ile mücadelede bataklığı kurutmak gerekiyor"

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına bağlı Devlet İdarecilik Akademisinden Doç. Dr. Hasanov da 15 Temmuz gecesi Türkiye'de darbe girişimi olduğunu oğlundan öğrendiğini ve gece boyunca olup bitenleri izlediklerini anlattı.

Hasanov, her zaman Türk milletinin yanında olduklarını belirterek, "FETÖ liderinin Türkiye'ye iade edilmesi lazım. Türkiye'nin hukuk sisteminde yargılanmaktan neden korkuyor. Azerbaycan'daki 28 koleji, 3 öğrenci yurdu, üniversiteleri, okulları bunların hepsi kapatıldı, tamamı Türkiye'ye teslim edildi. FETÖ ile mücadele için bataklığı kurutmak gerekiyor." dedi.

- "Türkiye ile ABD'nin ilişkileri daha da iyileşmeli"

Kongreye telekonferansla katılan ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Pete Sessions de Türkiye ile ABD halkının ilişkilerinin daha da iyileşmesini istediğini söyledi.

Sessions, katılımcılardan gelen, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil Orta Asya cumhuriyetleri ve komşu devletler için de risk olduğuna ilişkin değerlendirme üzerine de soruşturma bürosu FBI'nın FETÖ'nün etkilerinin farkında olduğunu ifade etti.

"ABD'de de bu korkunç darbe girişimi gecesini izledik, takip ettik ve bizi çok rahatsız etti. (Fetullah Gülen'in iadesi konusu) Her hükümet kendini korumak için aynı şeyi yapardı." diyen Sessions, Türk halkına büyük saygı duyduğunu, ABD'nin adalet sisteminin kendi içinde işlediğini dile getirdi.



