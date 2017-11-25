2. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu sona erdi

ANTALYA (AA) - Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 15 Temmuz'dan sonra teşkilatta yaşanan Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arınma sürecinde herhangi bir zafiyet yaşanmasına izin verilmediğini belirterek, "Hatta teşkilatımız bu anlamda daha da güçlendi. Güçlenmeye de devam edecek." dedi.

Çolak, Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (UTGAM) tarafından, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen "Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ" temalı "2. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu"nun kapanış konuşmasında polis teşkilatının içerisindeki FETÖ yapılanmasını temizleyip hızlı şekilde teşkilata taze kan vermeye çalıştıklarını söyledi.

Bu çerçevede 3,5 yıl içerisinde 45 bin komiser yardımcısı ve polis memurunu teşkilata kattıklarını aktaran Çolak, gelecek hafta iki mezuniyet töreni olacağını, 10 bin polis memurunun daha polis teşkilatına katacaklarını ifade etti.

"15 Temmuz'dan sonra teşkilatta yaşanan FETÖ'den arınma sürecinde herhangi bir zafiyet yaşanmasına izin verilmedi. Hatta teşkilatımız bu anlamda daha da güçlendi. Güçlenmeye de devam edecek" diyen Çolak, FETÖ ile ilgili geniş çaplı bir analiz yaptıklarını dile getirdi.

FETÖ'nün Türkiye'de 40 yıl içinde sinsice örgütlendiğini, bazı suçlara karıştıklarını belirten Çolak, şunları kaydetti:

"Diğer terör örgütleri gibi suç işledi, illegal faaliyetler yürüttü. Biz bunu bir noktaya kadar tam göremedik. Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra bu yüzü net olarak ortaya çıkmaya başladı. Bu bir terör örgütü, suç örgütü olarak çok uzun zamandır bu faaliyetlerin içerisindeymiş. İşledikleri bu suçları sadece Türkiye'de işlemedi, uluslararası anlamda bağlı bulunduğu örgütlenme de söz konusu. Aynı suçları bulundukları ülkelerde de işliyor olabilir, işlemekteler. Bizim bu bilinci ve düşünceyi diğer ülkelere de açıklamamız lazım. Bunu sadece söylemlerle değil, ciddi analizlerle, karşılaştırmalı çalışmalarla yapmamız lazım. Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ konulu bu sempozyumu yapmamızın ardındaki düşünce budur. Hem uluslararası güvenlik çalışmalarına bir katkı, hem de FETÖ ile ilgili ciddi anlamda akademik düzeyde kamuoyuna yansıyan fikirleri analitik bir bakış açısıyla dikkatlere sunmak istiyoruz."



