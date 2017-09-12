2. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu'na davet

ANKARA (AA) - Ahmet Yesevi Üniversitesince 25-26 Nisan 2018'de Ankara'da yapılacak "Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu"na özet bildiri gönderme süresi 15 Eylül'de sona erecek.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, yaptığı açıklamada, Ahmet Yesevi’nin Türk dünyasındaki birleştirici rolünün üniversitenin temel misyonu olduğunu ifade derek, "Türk dünyasından gençlerin Yesevi yolundaki alperenler gibi, mezun olduktan sonra farklı coğrafyalara giderek oralarda Yesevi’yi ve bizleri anlatıyor olmaları misyonumuzu yerine getirdiğimizin ispatı niteliğindedir." değerlendirmesini yaptı.

Üniversite olarak Ahmet Yesevi Sempozyumu'nun ilkini uluslararası düzeyde geçen yıl gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldız, ikincisini ise 25-26 Nisan 2018’de Ankara’da yapacaklarını bildirdi. Yıldız, sempozyuma dünyadan ve Türkiye'den konu ile ilgilenen akademisyenleri davet etti.

Türkçe, Türk lehçeleri, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sempozyum toplantıları için bildiri konuları arasında, Türk zihniyet dünyası ve hayat felsefesini aktüel hale getirmede Ahmed Yesevi'nin sunduğu imkanlar, yerli olandan hareket ederek evrensel olana ulaşmada Ahmed Yesevi ve Yeseviliğin rolü, Ahmed Yesevi'yi fıkıh, kelam, tefsir, hadis ve ahlak boyutunda günün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir daha değerlendirmek, Ahmed Yesevi ve takipçilerini günün ihtiyaçları çerçevesinde bir daha yorumlamak gibi başlıklar belirlendi.

Sempozyuma kabul edilen bildiriler, 15 Ekim'de duyurulacak.

Sempozyumun Onur Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, TİKA Başkanı Serdar Çam, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Hüseyin Karakum yer alıyor.



