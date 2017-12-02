İSTANBUL (AA) - 2. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı, 9-10 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) tarafından Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuar, İslam dünyasından önemli sivil toplum kuruluşlarını ağırlayacak.

Katılımcılar fuar boyunca stantlarında kendi faaliyet ve projelerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt, fuar vesileyle 30 farklı ülkeden yaklaşık 150 seçkin kuruluş arasında bir tanışma, sinerji ve etkileşim oluşturmayı ve nitelikli bir iş birliği hedeflediklerini bildirdi.

Düzenlenecek panellerde Arakan, Keşmir, Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Yemen, Mısır ve Balkanlar gibi çeşitli bölgelerdeki gelişmelerin değerlendirileceğini belirten Kurt, ayrıca mikro finans, insani yardım, sivil toplumda kaynak geliştirme gibi sivil toplumu ilgilendiren konuların da ele alınacağını kaydetti.



