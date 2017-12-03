"2. Uluslararası STK Fuarı"na doğru

İSTANBUL (AA) - Uluslararası sivil toplum kuruluşları, İslam Dünyası STK'ları Birliğince, (İDSB) 9-10 Aralık'ta Yenikapı Gösteri Merkezi’'nde düzenlenecek "2. Uluslararası STK Fuarı"nda bir araya gelecek.

İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Başbakanlık AFAD, Kızılay, Diyanet Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı gibi kuruluşların yer alacağı fuara, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez ülkeleri insani yardım sivil toplum örgütleri gibi uluslararası paydaşların da katılacağını söyledi.

Fuar vesileyle 30 farklı ülkeden yaklaşık 150 seçkin kuruluş arasında bir tanışma, sinerji ve etkileşim oluşturmayı ve nitelikli bir işbirliğini hedeflediklerini belirten Kurt, katılımcıların fuar boyunca standlarında kendi faaliyetlerini ve projelerini Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak hazırlanmış broşür, kitapçık gibi dokümanların yanı sıra, görsel ve işitsel araçlardan oluşan medyalarla gerek katılımcı diğer sivil toplum kuruluşları, gerekse fuar ziyaretçileriyle paylaşacaklarını aktardı.

Kurt, diğer yandan değişik ülke, bölge ve sektörel konularda düzenlenecek çalıştaylarla da bilgi birikimlerini, kurumsal tecrübelerini diğer ülkelerdeki kardeş sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşabileceklerini ve benzer amaçlı diğer sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinden de birinci elden bilgi sahibi olabileceklerini kaydetti.

Yine önemli bir etkinlik olarak sahasında uzman kişilerin sunumuyla Arakan, Keşmir, Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Yemen, Mısır ve Balkanlar'daki gelişmelerin değerlendirileceği panellerin düzenleneceğini belirten Kurt, ayrıca mikro-finans, insani yardım, sivil toplumda kaynak geliştirme, Türkiye eğitim bursları gibi sivil toplumu ilgilendiren değişik konuların ele alınacağını ifade etti.

Kurt, ziyaretçilerin İslam dünyasının farklı bölgelerinden farklı konularda faaliyet gösteren katılımcı kuruluşları tanıtan fuar kitapçığını fuar resepsiyonundan temin edebileceğini söyledi.

Ali Kurt, "Halka açık olarak ikincisi düzenlenen bu etkinliğin İslam dünyasının hemen her tarafından sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla STK'lar arasında sürdürülebilir bir işbirliğine ciddi katkı sağlamasını hedefliyoruz." dedi.





