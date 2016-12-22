İSTANBUL (AA) - Afrikalı gazeteciler, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu'nun kapanış oturumu, "15 Temmuz'a Afrika'dan bakmak" başlığıyla yapıldı.

Oturumda konuşan Etiyopyalı Gazeteci Zekeriyya Yasin, Etiyopya’da basının Batı medyasından beslendiğini ifade etti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sürecini, Batı basınından yapılan çeviriler üzerinden takip etmek durumunda kaldıklarını ve haberlerde Batı algısının hakim olduğuna işaret eden Yasin, "Gerçeğin ufak bir kısmını söylemek, aslında yalan söylemektir." dedi.

Yasin, Etiyopya’daki medyanın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin detay vermediğini, sadece darbe teşebbüsünün halk tarafından püskürtülmesinin ardından yaşananların gündeme getirildiğini kaydetti.

Ürdün El-Hiwar televizyonundan Azzam Sultan Tamimi ise 15 Temmuz sürecini Ürdün'de dakika dakika takip ettiklerini bildirdi. 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ilk dakikalarında darbeyi kimin yapmak istediği konusunda bir karmaşa yaşadıklarını ifade eden Tamimi, olayları takip ettikçe gerçeğin ortaya çıktığını, Batı'nın Türkiye’deki darbeden bir fayda sağlamış olacağını anladıklarını söyledi.

Tamimi, 15 Temmuz'un, Türkiye’nin demokrasi tecrübesinin baltalanmak istendiği bir süreç olduğunu belirterek, "Türkiye'nin demokratik dönüşümü engellenmek istendi. Ortadoğu’daki bu dönüşüm, tarihin en büyük dönüşümüdür. Çünkü biz Müslümanız ve en iyisini yaparız. Bu, ABD’yi de İran’ı da korkutuyor." ifadelerini kullandı.

- "Türk halkı, darbelere karşı durulabileceğini gösterdi"

Gazeteci Turan Kışlakçı da 15 Temmuz'un yaşanmasıyla Türkiye’nin darbeler yüzyılını kapattığını dile getirdi. Önceki haftalarda Brezilya’da olduğunu, oradaki Müslümanların 15 Temmuz sürecinde Türkiye’ye dua ettiklerini aktaran Kışlakçı, "Türk halkı, darbelere karşı durulabileceğini gösterdi. Bu, dünya tarihine geçti ve gelecek nesillere okutulacak." dedi.

Kışlakçı, Türkiye'nin Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan coğrafyanın tamamıyla daha iyi ilişkiler kurarak ve mevcut ilişki ağlarını derinleştirerek, güç kazanabileceğinin altını çizdi.

Libya Er-Raid televizyonundan İsmail Giritli ise bu süreçte medyanın tarafsız ve objektif yayın yapma konusunda kötü bir sınav verdiğini ifade etti. Giritli, "Gerçekle oynayıp bizi aldatıyorlar. Halkların farkındalığı, yok edilmeye çalışılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğe, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.