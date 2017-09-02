2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

MERSİN (AA) - Mersin'de, evinde oynadığı kıyma makinesine elini kaptıran 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde Mustafa Yapar (2), evdeki kıyma makinesiyle oynamaya başladı.
Bir anda eli makineye sıkışan çocuğun çığlıkları üzerine odaya gelen ailesi 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Çocuk çok fazla kan kaybetmesi nedeniyle ambulansa elindeki kıyma makinesiyle bindirilerek Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin hastanede kıyma makinesini kırarak çıkartmasının ardından Yarar, ilk müdahalesi yapılarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Burada parçalanan eli için ameliyata alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.