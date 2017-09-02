Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Burak Sadıç Senegal
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

- Mersin'de oynadığı kıyma makinesinde eli sıkışan çocuk ameliyata alındı

2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

MERSİN (AA) - Mersin'de, evinde oynadığı kıyma makinesine elini kaptıran 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde Mustafa Yapar (2), evdeki kıyma makinesiyle oynamaya başladı.

Bir anda eli makineye sıkışan çocuğun çığlıkları üzerine odaya gelen ailesi 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çocuk çok fazla kan kaybetmesi nedeniyle ambulansa elindeki kıyma makinesiyle bindirilerek Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin hastanede kıyma makinesini kırarak çıkartmasının ardından Yarar, ilk müdahalesi yapılarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Burada parçalanan eli için ameliyata alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çocukKıyma MakinesiMersin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5