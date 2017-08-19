KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen "20. Geleneksel Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri"nin başpehlivanı Recep Kara oldu.

Tosya güreş sahasında düzenlenen ve 400 güreşçinin katıldığı yağlı güreşlerin finalinde Recep Kara ile Serhat Balcı karşılaştı. Yaklaşık 30 dakika süren müsabakada Recep Kara rakibini tuş ile yenerek, başpehlivanlığı kazandı.

"Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri" 2018 yılı ağalık açık artırmasını 50 bin lira veren iş adamı Mehmet Şen kazandı.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, güreşçile ve izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Şahin, "Tosya olarak bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Çevre illerden de bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor. " diye konuştu.

Dereceye giren güreşçilere ödülleri Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya Belediye Başkan Yardımcıları Fazıl Ateş ve Niyazi Çil tarafından verildi.