Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ROKETSAN ASELSAN Sıcak
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti

"20. Geleneksel Anadolu’nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri"

- 400 güreşçinin katıldığı organizasyonda başpehlivalığı Recep Kara elde etti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen "20. Geleneksel Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri"nin başpehlivanı Recep Kara oldu.

Tosya güreş sahasında düzenlenen ve 400 güreşçinin katıldığı yağlı güreşlerin finalinde Recep Kara ile Serhat Balcı karşılaştı. Yaklaşık 30 dakika süren müsabakada Recep Kara rakibini tuş ile yenerek, başpehlivanlığı kazandı.

"Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri" 2018 yılı ağalık açık artırmasını 50 bin lira veren iş adamı Mehmet Şen kazandı.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, güreşçile ve izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Şahin, "Tosya olarak bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Çevre illerden de bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor. " diye konuştu.

Dereceye giren güreşçilere ödülleri Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya Belediye Başkan Yardımcıları Fazıl Ateş ve Niyazi Çil tarafından verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
20. Geleneksel Anadolu’nun Kırkpınarı Tosya Yağlı GüreşlerTosyaYağlı Güreş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5