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20 Mayıs Dünya Arı Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Menteşe ve Milas’ta 7’den 70’e herkesin katılımıyla arıların doğum günü kutlandı. Dünya’daki çam balı üretiminin önemli kısmının karşılandığı Muğla’da arı ve arıcılığı desteklemeye yönelik farkındalık çalışmaları devam ediyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret Borsası ve Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği ortaklığında Menteşe İlçesi Sınırsızlık Meydanında bir dizi etkinlik düzenlendi.

20 Mayıs Dünya Arı Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Arı Varsa Hayat Var… Çocuk Varsa Neşe var…

Sınırsızlık meydanında yapılan etkinliğe Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, İl Müdür Yardımcıları Muhammed Sevinç, Enver Aydın ve Erizan Yılmaz, Muğla Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan, Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Veli Türk ile çok sayıda kurum amiri katıldı. Vatandaşların ve öğrencilerin katılım sağladığı etkinliğe ilgi büyük oldu. “Arı Varsa Hayat Var” sloganları atan öğrenciler dans ederek eğlendi. 

Arıcılık ile ilgili stantların gezilmesinin ardından etkinlikte vatandaşlara ve öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Vatandaşların arıların yaşamı, doğaya sağladığı faydalar ve arı ürünleri hakkında yapılan yarışmaya ilgisi büyük oldu.  Yarışmaya katılanlara çeşitli hediyeler verilerek ilgili personel tarafından kısa bilgilendirilmeler yapılarak konuyla ilgili bilgi notları dağıtıldı.  Muğla’nın çam balının tanıtımının ve tadımının yapıldığı alanda çam balına talep yoğun oldu. 

Gün boyu süren etkinliğin diğer ayağı Milas Veteriner Fakültesine ait arılıkta gerçekleştirildi. Milas Veteriner Fakültesi ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinliğe 100 öğrenci katıldı. Öğrencilere arı filmleri izletilerek yüzleri boyandı. Arılıkta arıları inceleyen ve konu hakkında bilgilendirilen öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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Mustafa ErcanHurşit ÖztürkDünya Arı GünüVeli TürkMuğla Ticarete Odası
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